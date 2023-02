Jak donosi "The New York Post", matka pobitej dziewięciolatki będzie domagała się zarzutów dla napastników. W rozmowie z mediami podkreśliła, że szkoła, do której uczęszczają jej dzieci, jest przepełniona przemocą, z którą nauczyciele sobie nie radzą. W rozmowie z dyrekcją placówki miała usłyszeć sugestię, że "powinna przenieść dzieci do innej szkoły".

Kobieta zaznaczyła także, że pozostała dwójka jej dzieci również była prześladowana w placówce, a "administracja szkoły nie zareagowała na skargi z jej strony". Ojciec pobitej dziewięciolatki poszedł o krok dalej. Zapowiedział w mediach społecznościowych protest pod budynkiem szkoły.

Dziewięciolatka pobita w autobusie. Ojciec zapowiada protest przed szkołą

"Chcę zorganizować wiec i stawić czoło szkole. Brak bezpieczeństwa jest czymś niewyobrażalny, a brak bezpieczeństwa w autobusie jest absurdalny... Zastraszanie musi się skończyć" - napisał mężczyzna na Facebooku.

Jak poinformowała lokalna policja, sprawcy zostali aresztowani. Do sprawy odniosła się również szkoła. "Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych uczniów jest sprawą najwyższej wagi. Dokładamy wszelkich starań, aby promować wartości powściągliwości i szacunku, a także odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznościowych. Prosimy rodziców, aby wzmocnili te zasady w domu" - czytamy.