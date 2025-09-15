Europoseł Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości opublikował zdjęcie swojego samochodu, na którego oknie widać zarysowania. Polityk napisał na platformie X, że bok jego auta został "ostrzelany bronią pneumatyczną". Do zdarzenia doszło w Brukseli.

Atak na samochód europosła. "Dziewięć precyzyjnych strzałów"

W następnym wpisie europoseł poinformował, że o incydencie zostały poinformowane lokalne służby, a jemu samemu nic się stało: " (...) w momencie ataku nie byłem w aucie" - napisał. Dodał, że atak "wygląda na zaplanowane działania", ponieważ tylko jego pojazd został uszkodzony.

Rozwiń

Kim jest Waldemar Buda?

Europoseł Waldemar Buda ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Od 2011 roku prowadzi własną kancelarię świadczącą pomoc prawną.

W latach 2014-2015 był radnym Rady Miejskiej w Łodzi z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, a od 2015 roku pełnił mandat posła na Sejm (kadencje VIII-X). W 2018 roku kandydował na prezydenta Łodzi. Od czerwca do listopada 2019 roku pełnił funkcję wiceministra inwestycji i rozwoju, a po reorganizacji resortów został wiceministrem funduszy i polityki regionalnej.

W latach 2022-2023 kierował Ministerstwem Rozwoju i Technologii. W obecnej X kadencji Sejmu pracuje w Komisji Finansów Publicznych, a od grudnia 2023 roku jest członkiem Komisji Śledczej ds. tzw. wyborów kopertowych, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. W 2024 roku zdobył mandat europosła z ramienia PiS.

"Wydarzenia": Dziki problem w Bielsku-Białej. "Sąsiadka bała się przejść" Polsat News