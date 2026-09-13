Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulice. "Ani kroku wstecz"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

W Duesseldorfie, Hamburgu, Berlinie i Monachium, a także mniejszych miastach odbyły się demonstracje przeciwko Alternatywie dla Niemiec. W wiecach uczestniczyły dziesiątki tysięcy osób. Protesty zorganizowano w związku z wygraną tego skrajnie prawicowego ugrupowania w Saksonii-Anhalcie.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Ludzie maszerujący w wiecu przeciwko AfD w Lipsku
Protest przeciwko AfD w LipskuDavid Vexelman / Zuma PressAgencja FORUM

W skrócie

  • W kilku dużych niemieckich miastach odbyły się demonstracje przeciwko Alternatywie dla Niemiec po zwycięstwie tej partii w Saksonii-Anhalcie.
  • Według informacji policji i organizatorów w Duesseldorfie, Hamburgu, Berlinie, Monachium oraz mniejszych miastach w protestach udział wzięły dziesiątki tysięcy osób.
  • Po sukcesie wyborczym AfD w Saksonii-Anhalcie niektórzy politycy proponują zbadanie możliwości zakazania działalności tej partii, co formalnie mogą zgłosić do Trybunału Konstytucyjnego Bundestag, Bundesrat lub rząd federalny.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Dziesiątki tysięcy osób demonstrowało w miastach w Niemczech przeciwko partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). Protesty zorganizowano po wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie.

Niemcy: Protesty przeciwko Alternatywie dla Niemiec. "Czas działać", "ani kroku wstecz"

Szczególnie liczne wiece odbyły się w sobotę w Duesseldorfie, Hamburgu, Berlinie i Monachium, a także w mniejszych miastach: Lipsku, Magdeburgu, Moguncji i Saarbruecken.

W Duesseldorfie, według zgodnych informacji policji i organizatorów, około 20 tys. osób wzięło udział w marszu pod hasłem "Ani kroku wstecz! Przeciwko AfD i prawicowej mowie nienawiści!". W Hamburgu, według organizatorów, około 25 tys. osób przemaszerowało przez centrum miasta pod hasłem "Czas działać - wolności trzeba bronić".

Zobacz również:

AfD zwyciężyło wybory w Saksonii-Anhalt
Świat

Mroczna przeszłość nowych posłów AfD. Skazani czy były agent. Media ujawniają

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Także w Berlinie mieszkańcy demonstrowali na rzecz spójności społecznej i przeciwko normalizowaniu polityki skrajnej prawicy. Kilka marszów, które ruszyły z różnych kierunków, spotkało się przed Czerwonym Ratuszem, czyli siedzibą władz, w centrum miasta. Policja zgłosiła 18 tys. uczestników, organizatorzy twierdzą, że było ich 32 tys.

W kilku miastach odbyły się również cykliczne manifestacje w ramach inicjatywy PRUEF. Uczestniczący w nich ludzie domagają się, by Federalny Trybunał Konstytucyjny dokonał przeglądu partii, które zostały zaklasyfikowane przez kontrwywiad, czyli Urząd Ochrony Konstytucji (BfV), jako podejrzane o prawicowy ekstremizm lub skrajnie prawicowe. Według policji największy wiec odbył się w Monachium, gromadząc około 12 tys. osób. W Moguncji zgromadziło się około 2 tys. osób, w Saarbruecken - około 1,5 tys., a w Magdeburgu - około 1,1 tys.

Zobacz również:

Niemcy. Zdjęcie z nocy wyborczej w Saksonii-Anhaltcie. Od lewej: współprzewodnicząca AfD Alice Weidel, Ulrich Siegmund i Tino Chrupalla, współprzewodniczący AfD
Świat

Niemcy zaniepokojeni po zwycięstwie AfD. Najnowszy sondaż

Jan Nalepa
Jan Nalepa

AfD wygrała w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Chcą zakazać jej działalności

Alternatywa dla Niemiec jako całość jest uznawana przez kontrwywiad za organizację podejrzaną o prawicowy ekstremizm, jednak w kilku krajach związkowych dawnej NRD (Dolnej Saksonii, Brandenburgii, Saksonii, Saksonii-Anhalcie oraz Turyngii) oddziały BfV uznały lokalne struktury tej partii za organizacje o charakterze ekstremistycznym.

Po sukcesie AfD w wyborach do landtagu Saksonii-Anhaltu 6 września premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wuest zaproponował powołanie grupy roboczej krajów związkowych w celu zbadania ewentualnego zakazania działalności ugrupowania. Inicjatywa cieszy się poparciem części polityków, ale spotyka się również ze sceptycznym podejściem.

Wniosek o zakazanie działalności AfD do Trybunału Konstytucyjnego mogą złożyć wyłącznie Bundestag, Bundesrat lub rząd federalny.

Zobacz również:

Alice Weidel, współprzewodnicząca AfD. Jej partia nazywa podkreśla potrzebę partnerstwa z Chinami
Świat

AfD może pogrzebać plan Unii wobec Chin. "Realne zagrożenie"

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki


"Polityczny WF": Czy Kaczyński znów zintegruje prawicę? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze