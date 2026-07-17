W skrócie W mieście San Martin Texmelucan został zabity dziennikarz Josue Martinez w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Organizacja Article 19 podała, że Martinez zajmował się tematyką bezpieczeństwa i zdarzeń o dużym wpływie społecznym, a śledczy badają czy jego śmierć była związana z pracą zawodową.

Od początku roku w Meksyku zamordowano już pięciu dziennikarzy, a według dziennika "El Sol de Mexico", od października 2024 roku liczba ta wzrosła do trzynastu.

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Władze stanu Puebla poinformowały o zabójstwie Josuy Martineza, do którego doszło w zamieszkanym przez ok. 150 tys. osób mieście San Martin Texmelucan, około 100 kilometrów na wschód od stolicy kraju. Szczegóły zdarzenia, w tym potencjalny motyw, nie są znane.

Władze San Martin Texmelucan przekazały w mediach społecznościowych, że z głębokim smutkiem przyjęły wiadomość o śmierci dziennikarza.

Meksyk. Nie żyje dziennikarz Josua Martinez. Został zabity

"Łączymy się w smutku z jego rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami, życząc im siły, pocieszenia i szybkiego pogodzenia się z tą stratą w tych chwilach głębokiego bólu" - przekazano we wpisie z kondolencjami.

Z kolei Stowarzyszenie Dziennikarzy, Fotoreporterów i Dziennikarzy Mediów Społecznościowych (ASPEC) potępiło zabójstwo Martineza. Jednocześnie organizacja wyraziła przekonanie, że odpowiednie służby wyjaśnią okoliczności jego śmierci.

Martinez zarządzał stroną facebookową Noticias San Martin Texmelucan, na której publikowano głównie wiadomości lokalne. Na profilach w sieciach społecznościowych określał się jako "aktywista, twórca treści, założyciel i rzecznik" obywatelskiej organizacji kulturalnej.

Seria zabójstw dziennikarzy w Meksyku

Według organizacji obrońców wolności prasy Article 19 Martinez specjalizował się w tematach dotyczących bezpieczeństwa i zdarzeniach o dużym wpływie społecznym. Organizacja poinformowała, cytując miejscowych dziennikarzy, że Martinez został zaatakowany przy użyciu broni palnej w pobliżu swojego mieszania.

Prokuratura stanu Puebla wszczęła śledztwo ws. śmierci Martineza, a biegli udali się na miejsce zdarzenia, aby zabezpieczyć dowody. "Śledztwo będzie prowadzone z szczególnym naciskiem na ochronę dziennikarzy" - przekazano. Służby sprawdzą, czy zabójstwo miało związek z działalnością Martineza.

Dziennik "El Sol de Mexico" podkreślił, że był to piąty dziennikarz zamordowany w Meksyku od początku roku. Na początku lipca w stanie Guerrero znaleziono ciało tamtejszego dziennikarza i obrońcy przyrody Alexa Serny. Wcześniej troje dziennikarzy zginęło w stanie Veracruz.

"El Sol de Mexico" zauważył, że od objęcia władzy przez obecną prezydentkę Meksyku Claudię Sheinbaum w październiku 2024 roku w kraju zamordowanych zostało już 13 dziennikarzy.





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