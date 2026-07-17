Dziennikarz zabity niedaleko mieszkania. Kolejna taka śmierć w Meksyku

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Nie żyje meksykański dziennikarz Josue Martinez. Mężczyzna został zabity w mieście San Martin Texmelucan, nieopodal swojego mieszkania. Śledczy badają okoliczności jego śmierci oraz to, czy miała ona związek z działalnością Martineza. To piąty w tym roku dziennikarz pozbawiony życia w Meksyku.

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Uzbrojony policjant federalny na pustej drodze w Meksyku, obok Josue Martinez
Meksyk. Nie żyje kolejny dziennikarz, został zabityMiguel Tovar / Staff/ Getty Images ; Facebook/Gobierno Municipal de San Martin Texmelucanmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W mieście San Martin Texmelucan został zabity dziennikarz Josue Martinez w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.
  • Organizacja Article 19 podała, że Martinez zajmował się tematyką bezpieczeństwa i zdarzeń o dużym wpływie społecznym, a śledczy badają czy jego śmierć była związana z pracą zawodową.
  • Od początku roku w Meksyku zamordowano już pięciu dziennikarzy, a według dziennika "El Sol de Mexico", od października 2024 roku liczba ta wzrosła do trzynastu.
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Władze stanu Puebla poinformowały o zabójstwie Josuy Martineza, do którego doszło w zamieszkanym przez ok. 150 tys. osób mieście San Martin Texmelucan, około 100 kilometrów na wschód od stolicy kraju. Szczegóły zdarzenia, w tym potencjalny motyw, nie są znane.

Władze San Martin Texmelucan przekazały w mediach społecznościowych, że z głębokim smutkiem przyjęły wiadomość o śmierci dziennikarza.

Meksyk. Nie żyje dziennikarz Josua Martinez. Został zabity

"Łączymy się w smutku z jego rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami, życząc im siły, pocieszenia i szybkiego pogodzenia się z tą stratą w tych chwilach głębokiego bólu" - przekazano we wpisie z kondolencjami.

Z kolei Stowarzyszenie Dziennikarzy, Fotoreporterów i Dziennikarzy Mediów Społecznościowych (ASPEC) potępiło zabójstwo Martineza. Jednocześnie organizacja wyraziła przekonanie, że odpowiednie służby wyjaśnią okoliczności jego śmierci.

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Martinez zarządzał stroną facebookową Noticias San Martin Texmelucan, na której publikowano głównie wiadomości lokalne. Na profilach w sieciach społecznościowych określał się jako "aktywista, twórca treści, założyciel i rzecznik" obywatelskiej organizacji kulturalnej.

Seria zabójstw dziennikarzy w Meksyku

Według organizacji obrońców wolności prasy Article 19 Martinez specjalizował się w tematach dotyczących bezpieczeństwa i zdarzeniach o dużym wpływie społecznym. Organizacja poinformowała, cytując miejscowych dziennikarzy, że Martinez został zaatakowany przy użyciu broni palnej w pobliżu swojego mieszania.

Prokuratura stanu Puebla wszczęła śledztwo ws. śmierci Martineza, a biegli udali się na miejsce zdarzenia, aby zabezpieczyć dowody. "Śledztwo będzie prowadzone z szczególnym naciskiem na ochronę dziennikarzy" - przekazano. Służby sprawdzą, czy zabójstwo miało związek z działalnością Martineza.

Dziennik "El Sol de Mexico" podkreślił, że był to piąty dziennikarz zamordowany w Meksyku od początku roku. Na początku lipca w stanie Guerrero znaleziono ciało tamtejszego dziennikarza i obrońcy przyrody Alexa Serny. Wcześniej troje dziennikarzy zginęło w stanie Veracruz.

"El Sol de Mexico" zauważył, że od objęcia władzy przez obecną prezydentkę Meksyku Claudię Sheinbaum w październiku 2024 roku w kraju zamordowanych zostało już 13 dziennikarzy.

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