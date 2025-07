Jak we wtorek ujawnili członkowie grupy BYPOL, zrzeszającej dziennikarzy i byłych członków służb, zajmującej się obnażaniem zbrodni i nadużyć reżimu Łukaszenki, na jednym z osiedli w Mińsku działa zakład produkcyjny KB "Bezpiłotnyje Wiertalioty".

Z planów produkcyjnych firmy, do których dotarli dziennikarze, wynika, że mają tam powstawać dwa typy dronów kamikaze - "Askelon" o zasięgu do 310 km oraz "Mirotworiec" o zasięgu do 180 km.