Siostra 42-letniej dziennikarki Mida przyjechała do Crotone w Kalabrii z Rotterdamu. Przypuszcza się, że tam chciała dotrzeć uciekająca z Afganistanu kobieta z rodziną.

Agencja Ansa odnotowuje, że afgańska dziennikarka i tłumaczka przez lata współpracowała w Kabulu z ONZ. Dokumentowała ostatnio na zdjęciach sytuację kobiet w Afganistanie, co jest zabronione przez talibów. Z drobnymi wyjątkami kobiety nie mogą tam pracować.



