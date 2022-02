Śmierć świstaka Mela ogłoszono w komunikacie na oficjalnej stronie na Facebooku.

"Biorąc pod uwagę, że średnia długość życia Świstaka wynosi około trzy lata, to nie jest to wielki szok, ale Mel opuścił nas w trudnej porze roku, kiedy większość jego kolegów świstaków hibernuje... więc żadne młode nie będą mogły go zastąpić aż do tej wiosny" - napisano.



W związku ze śmiercią świstaka odwołano obchody związane z Dniem Świstaka w New Jersey.







Świstak prognozuje nadejście wiosny

W Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie 2 lutego to Dzień Świstaka. Głównym bohaterem święta jest świstam amerykański, nazywany również świszczem.

W tym dniu wabi się świstaka z norki; jeśli zwierzę zobaczy swój cień (tzn. jeśli poranek jest słoneczny - red.) i wróci, zwiastuje to jeszcze sześć tygodni zimy. Jeśli świstak nie zobaczy swojego cienia (tj. gdy poranek jest pochmurny i mglisty - red.), to oznacza, że wiosna jest już blisko.

