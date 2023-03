Dzień Matki w Wielkiej Brytanii. Bójka grupy kobiet przed klubem

Oprac.: Marta Stępień Świat

Przed jednym z klubów w Liverpoolu doszło do bójki kobiet. Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać szarpiącą się grupę i słychać padające co chwila okrzyki "Wynoś się!". W niedzielę Wielka Brytania świętowała Dzień Matki.

Zdjęcie Bójka kobiet przed klubem w Liverpoolu / Around Liverpool / Twitter