W jednej z ostatnich dzielnic biedy w Seulu wybuchł ogromny pożar, z którym walczyło ponad tysiąc funkcjonariuszy, w tym strażaków. Spłonęły prowizoryczne domy, a dziesiątki mieszkańców musiało uciekać. Tamtejsze służby informują, że nie odnotowano żadnych ofiar.

Ogromne kłęby czarnego dymu unoszące się nad miastem, intensywny pożar obejmujący wiele budynków, a na pierwszym planie dwóch policjantów obserwujących sytuację z bezpiecznej odległości.
Pożar slumsów w SeuluYONHAP/EPA/PAPAFP

Strażacy poinformowali, że pożar, który wybuchł w piątek o poranku w dzielnicy Guryong Village na południu Seulu udało się już w dużej mierze opanować. Miejscowy strażak Jeong Gwang-hun przekazał w telewizyjnym komunikacie, że ratownicy przeszukują każdy dom na spalonym obszarze w poszukiwaniu potencjalnych ofiar.

Korea Południowa. Pożar dzielnicy biedy w Seulu. Ewakuowali mieszkańców

Na miejsce zdarzenia wysłano ponad 1200 funkcjonariuszy, w tym strażaków i policjantów. W pożarze spłonęły dziesiątki prowizorycznych domów, a mieszkańcy musieli uciekać.

Według informacji miejscowych służb, ewakuowano 47 osób. W objętym pożarem regionie mieszkało około 110 osób - podaje agencja Yonhap, powołując się na strażaków.

Ze zdjęć i nagrań z miejsca zdarzenia wynika, że nad slumsami wciąż unosi się gęsty dym.

- Spałam, dopóki sąsiad nie zadzwonił i nie powiedział, że jest pożar. Wybiegłam i zobaczyłam, że płomienie już się rozprzestrzeniają - powiedziała 69-letnia Kim Ok-im, która mieszka w okolicy od prawie 30 lat.

    - Kilka lat temu powódź zniszczyła wszystko, a teraz wydaje się, że ogień zabierze resztę - powiedziała kobieta, dodając, że martwi się, gdzie będzie mieszkać, jeśli jej dom zostanie zniszczony.

    Jak podaje agencja Yonhap, minister bezpieczeństwa Korei Południowej Yun Ho-jung wydał rozkaz "zmobilizowania całego dostępnego personelu i sprzętu, by w pełni skupić się na ratowaniu życia i gaszeniu pożaru". Z informacji agencji Reutera wynika, że z powodu unoszącego się w powietrzu pyłu służby nie mogły użyć śmigłowca. Trwa ustalanie przyczyny pożaru.

    Ostatnie slumsy w Seulu. Obok luksusowe dzielnice

    W położonej na zboczu wzgórza dzielnicy na przestrzeni lat sporadycznie dochodziło do pożarów. Jak wynika z oceny straży pożarnej po pożarze w 2023 r., powodem ich wybuchów jest ciasna zabudowa, często wykonana z materiałów łatwopalnych.

    Guryong Village znajduje się w pobliżu luksusowych dzielnic Seulu, w tym jednej z najbogatszych - Gangnam. Od dawna jest symbolem nierówności w Korei Południowej. Zgodnie z planami ma jednak zostać przebudowana na dzielnicę z wysoką zabudową mieszkaniową.

    Guryong Village, określana jest jako największe zachowane slumsy Seulu. Osiedle powstało w latach 70. i 80. XX wieku po eksmisji mieszkańców w związku z planowanymi inwestycjami. Ówcześni przywódcy wspierani przez wojsko uznali ten proces za kluczowy dla upiększenia miasta dla zagranicznych gości przed Igrzyskami Olimpijskimi w Seulu w 1988 roku. Według władz ludzie osiedlili się w Guryong Village bez zezwolenia.

    Ze względu na przebudowę większość mieszkańców opuściła już to miejsce, jednak według wydziału planowania dzielnicy Gangnam pozostało tam około 336 gospodarstw domowych.

