Jak informuje CNN, popularna atrakcja w Wielkim Kanionie - jednej z największych atrakcji turystycznych w USA - zmieni swoją rasowo obraźliwą nazwę po tym, gdy osiągnięto porozumienie z lokalnym plemieniem rdzennych Amerykanów. Indiańskie Ogrody - zlokalizowane wzdłuż Szlaku Jasnego Anioła - będą odtąd nazywane Ogrodami Havasupai, poinformowała w oświadczeniu Służba Parku Narodowego.

Wcześniej miejsce w języku Havasupai było znane jako Ha'a Gyoh. Hawasupajowie lub Havasupai to plemię Indian Ameryki Północnej należące do grupy plemion Indian znad rzeki Kolorado, które na przełomie XIX i XX w. w wyniku działalności zarządu Parków Narodowych utraciło domostwa w historycznych dla siebie miejscach, a następnie zostało wygnane do rezerwatu.

Zmiana nazwy popularnego miejsca w Wielkim Kanionie

Postępowanie władz parku narodowego ma odzwierciedlać fakt, że członkowie plemienia Havasupai zostali ostatecznie usunięci z obszaru kanionu prawie 100 lat temu. Ostatni mieszkaniec plemienia Hawasupajów, znany jako Kapitan Burro, został siłą usunięty w 1928 r. "Zmiana nazwy jest dawno spóźniona. To jednak zmiana w dotychczasowym traktowaniu przez park plemienia Havasupai" - podkreślił Ed Keable, który reprezentuje park narodowy Wielkiego Kanionu.

Przywódcy Havasupai z zadowoleniem przyjęli informację. "Wysiedlenie mieszkańców Havasupai z Ha'a Gyoh w połączeniu z obraźliwą nazwą tego terenu - Indiańskie Ogrody - miało szkodliwy wpływ na rodziny Havasupai, które tam mieszkały oraz ich potomków" - przekazał przewodniczący Havusapai, Thomas Siyuja Sr. "Każdego roku około 100 tys. osób odwiedza ten obszar podczas wędrówki Szlakiem Jasnego Anioła, w dużej mierze nieświadomi historii tego miejsca. Zmiana nazwy tego świętego miejsca na Ogrody Havasupai przyczyni się do naprawienia zła".

Havasupai i władze parku planują zorganizować ceremonię ponownego poświęcenia Ogrodów Havasupai wiosną 2023 r. "Ludzie z plemienia Havasupai zawsze nazywali Wielki Kanion i ziemie płaskowyżu na południe od niego naszą ojczyzną. Stwórca uczynił lud Havasupai strażnikami Wielkiego Kanionu i jest to rola, którą traktujemy bardzo poważnie (...)" - przekazał Siyuja w oświadczeniu.

Wielki Kanion to przełom rzeki Kolorado, liczący sobie 446 m długości. Ma szerokość od kilku do około 20 km. W 1919 r. utworzono w jego regionie Park Narodowy Wielkiego Kanionu, obejmujący obszar niemal 5 tys. kilometrów kwadratowych.

Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych trwają działania mające na celu zmianę nazw miejsc, które mają związek z ludnością rdzennych Amerykanów, osób pochodzenia afrykańskiego oraz odniesień gloryfikujących niewolniczą historię USA. Obejmują one zmiany nazw baz wojskowych, parków krajobrazowych, po obiekty sportowe. Ruch ten nabrał rozpędu zwłaszcza po protestach ruchu Black Lives Matter, które wybuchły w USA wiosną 2020 r. Wówczas dochodziło do aktów wandalizmu wobec pomników postaci związanych z utrzymywaniem niewolnictwa.