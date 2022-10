Dzieci z obozów prosiły o datki na TikToku. BBC: Aplikacja brała gigantyczną prowizję

W obozach dla uchodźców syryjskie rodziny robią transmisje na TikToku, podczas których proszą o wsparcie finansowe. Choć jest to wbrew regulaminowi platformy, to konta nie są blokowane, a jak wykazało śledztwo dziennikarzy BBC - około 70 proc. środków uzyskanych w ten sposób przez wspomniane rodziny, trafia do TikToka.

Zdjęcie Syryjskie rodziny z obozów podczas streamów prosiły o wpłacanie datków / BBC (screen) / pixabay.com