Działacz AfD podpalił własne auto. Zgubił go mały szczegół

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

44-letni działacz AfD z Bawarii sfingował podpalenie swojego samochodu i oskarżył Antifę o dokonanie ataku, pozostawiając rzekomy list z pogróżkami. Policja - na podstawie podobieństwa charakteru pisma - odkryła, że dokument został napisany przez niego samego. Sprawca przyznał się do winy.

Niemiecka policjantka stojąca na patrolu, obok niej drugi funkcjonariusz
Członek partii AfD podpalił swój samochód i oskarżył o to lewicową organizacjęZdj. ilustracyjne123RF/PICSEL

W skrócie

  • Członek AfD z Uffenheim podpalił własny samochód i próbował obwinić o to Antifę, fałszując list z pogróżkami.
  • Policja rozpoznała charakter pisma mężczyzny w rzekomym liście z groźbami, co doprowadziło do jego przyznania się do winy.
  • Lokalne struktury AfD początkowo nazwały zdarzenie "tchórzliwym atakiem", a po ujawnieniu sprawcy zapowiedziały możliwość kroków dyscyplinarnych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Członek prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfDz Uffenheim w Bawarii podpalił własny samochód, a następnie próbował zrzucić winę na skrajnie lewicową Antifę. W tym celu sfałszował list z pogróżkami. Ostatecznie zdemaskował go jednak charakter pisma - poinformowała policja w Norymberdze.

Po pożarze samochodu należącego do 44-letniego członka AfD śledczy początkowo wszczęli postępowanie w sprawie przestępstwa o podłożu politycznym. Jak podała policja, gdy wpłynęło zgłoszenie o płonącym samochodzie, a funkcjonariusze dotarli na miejsce, pojazd był już całkowicie objęty ogniem. Straty oszacowano na około 30 tysięcy euro.

Właściciel samochodu przekazał funkcjonariuszom list, który miał świadczyć o kierowanych pod jego adresem groźbach. Twierdził również, że kilka dni wcześniej jego auto zostało pokryte politycznym graffiti.

Zobacz również:

Młodzieżówka AfD Pokolenie Niemcy znalazła się pod lupą kontrwywiadu
Świat

Kontrwywiad zainteresował się młodzieżówką AfD. "Nie damy się zwieść"

    Niemcy. Podpalił swój samochód, oskarżając o to Antifę. Wydał go charakter pisma

    Ponieważ śledztwo prowadzone w tym kierunku nie przyniosło rezultatów, podejrzenia śledczych zaczęły koncentrować się na samym właścicielu. Przełom nastąpił podczas analizy rzekomego listu z groźbami. Policjanci stwierdzili wyraźne podobieństwa między jego treścią a charakterem pisma 44-latka.

    Mężczyzna ostatecznie przyznał się do podpalenia samochodu oraz sfałszowania listu, który miał wyglądać na wiadomość od Antify - poinformowała policja w Norymberdze.

    Lokalne struktury AfD początkowo określiły zdarzenie w komunikacie prasowym jako "tchórzliwy atak" wymierzony w członka partii. Po ujawnieniu, że to on sam odpowiada za podpalenie, zapowiedziały jednak możliwość podjęcia wobec niego kroków dyscyplinarnych.

    Zobacz również:

    Świętokrzyskie

    Zginęły trzy osoby. To nie był przypadkowy ogień

    30 proc. uczniów chodzi na edukację zdrowotną. Nowacka w ''Graffiti'': Do końca marca decyzja czy będzie obowiązkowaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze