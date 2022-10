Dziadek oddał wypożyczone auto na lotnisku. Zapomniał o wnuczce i trafił do aresztu

62-letni David Towner z Florydy opiekował się swoją wnuczką, którą wszędzie woził wypożyczonym samochodem. Na koniec pojechał na lotnisko w Daytona Beach, by zakończyć wynajem. Auto zwrócił i udał się do domu. Zapomniał jednak, że w pojeździe zostawił roczną dziewczynkę. Problemem było to, że na zewnątrz było bardzo gorąco - temperatura dochodziła do 30 st. C. Mężczyzna trafił do aresztu.

Ratownicy medyczni potwierdzili, że roczna dziewczynka jest w dobrym stanie