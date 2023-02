W niedzielę rano w Epsom 39-latek zabił swoją żonę, siedmioletnią córkę, po czym targnął się na swoje życie. Jak informują krewni, kobieta próbowała ratować siebie i dziecko. Wykonała połączenie do swojej siostry, której przyznała, że obawia się męża. Bliscy, których zaniepokoił telefon, od razu pojechali na miejsce. Kiedy dotarli do szkoły, znaleźli trzy ciała. To właśnie oni powiadomili policję.