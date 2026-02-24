W skrócie Laurence des Cars złożyła rezygnację z funkcji dyrektora Luwru, którą przyjął prezydent Emmanuel Macron.

Decyzja o dymisji nastąpiła po kradzieży francuskich klejnotów koronnych z muzeum, których wartość wynosi około 100 mln dolarów.

W muzeum doszło także do innych incydentów, takich jak oszustwa przy sprzedaży biletów i zalanie skrzydła z bezcennymi eksponatami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Laurence des Cars przekazała prezydentowi swój list rezygnacyjny ze stanowiska dyrektora Muzeum Luwru" - napisał w oświadczeniu Pałac Elizejski.

"Głowa państwa przyjęła rezygnację, doceniając ten akt odpowiedzialności w momencie, gdy największe muzeum świata potrzebuje spokoju i nowego impulsu, aby zrealizować duże projekty związane z zabezpieczeniem i modernizacją" - dodano w oświadczeniu.

Jak zaznaczono, Emmanuel Macron podziękował des Cars "za jej zaangażowanie" i docenił jej "niekwestionowaną wiedzę naukową". Prezydent zaproponował jej również, by w ramach francuskiej prezydencji w G7 zajęła się międzynarodową współpracą między muzeami.

Paryż. Dyrektor Luwru rezygnuje. To pokłosie rabunku klejnotów

Laurence des Cars zrezygnowała ze stanowiska w związku z rabunkiem, do którego doszło w październiku ubiegłego roku. Sprawcy weszli w biały dzień przez okno do Luwru, a następnie ukradli francuskie klejnoty koronne, których wartość szacowana jest na 100 mln dolarów.

Służbom udało się zatrzymać czterech sprawców kradzieży, ale skradzionych klejnotów dotychczas nie udało się odzyskać.

Kradzież w Luwrze. Skandali w muzeum było więcej

Dodatkowo w ostatnich tygodniach na jaw wyszło, że jeden z pracowników muzeum do spółki z przewodnikami oszukiwał przy zakupach biletów do muzeum, przez co Luwr stracił ponad 10 mln euro. Ostatnio doszło również do pęknięcia rury, przez co woda zalała skrzydło muzeum, w którym znajdują się bezcenne eksponaty takie jak Mona Lisa Leonarda da Vinci.

Des Cars po raz pierwszy złożyła swoją rezygnację niedługo po tym jak w muzeum doszło do kradzieży klejnotów koronnych. Wtedy prezydent Macron jej jednak nie przyjął.

Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

"Gość Wydarzeń". Hennig-Kloska odpowiada Pełczyńskiej-Nałęcz. "Zachęcam do miarkowania osądów" Polsat News