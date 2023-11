Problemy finansowe Korei Północnej

Sankcję nałożone na sektor bankowy wpłynęły również na eksport i import, poważnie ograniczając zdolność kraju do angażowania się w handel międzynarodowy i dostęp do obcej waluty.

Zamknięcie granic doprowadziło do znacznego zmniejszenia i tak już ograniczonych rezerw walutowych, co utrudnia Korei Północnej utrzymanie jej misji zagranicznych. "Co ciekawe, same ambasady często były źródłem dochodu reżimu, angażując się w różne działania w celu generowania funduszy. Wraz ze wzrostem kontroli i egzekwowaniem sankcji działania te stały się trudniejsze, co ogranicza finansową opłacalność utrzymywania tych placówek dyplomatycznych" - pisze AFP.