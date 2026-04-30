W skrócie Szef MSZ Ukrainy oraz prokurator generalny poinformowali, że statek ze skradzionym ukraińskim zbożem nie zawinie do portu w Izraelu w wyniku działań dyplomatycznych Kijowa.

Statek Panormitis z ładunkiem z okupowanych ukraińskich ziem wrócił na wody neutralne po przedstawieniu izraelskim władzom dokumentów i materiałów - informuje Kijów.

MSZ Ukrainy wcześniej wezwało ambasadora Izraela w Kijowie, prosząc o reakcję i krytykując wcześniejszą bezczynność.

Stanowisko Kijowa pozostaje jasne: zboże z okupowanych przez Rosję terenów uznawane jest za kradzione i przyjmowanie takich transportów spotyka się z protestem.

O przełomie w sprawie statku ze skradzionym ukraińskim zbożem poinformował szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha i prokurator generalny tego kraju Rusłan Krawczenko - donosi Reuters.

Jednostka transportująca skradzione z Ukrainy zboże nie wyładuje go w Izraelu - podano - to efekt zabiegów dyplomatycznych Kijowa, który apelował do Tel Awiwu o reakcję w sprawie. Ta nadeszła po tym, jak Ukraińcy przekazali izraelskim władzom stosowne dokumenty i materiały - chodzi o orzeczenie ukraińskiego sądu o zajęciu jednostki Panormitis w ramach śledztwa.

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha ocenił, że taki rozwój sytuacji to dowód na "skuteczność prawnych i dyplomatycznych wysiłków" Kijowa.

"To też wyraźny sygnał dla wszystkich innych statków, kapitanów, operatorów, ubezpieczycieli i rządów - nie kupujcie skradzionego ukraińskiego zboża. Nie bądźcie częścią tego przestępstwa" - apelował Sybiha.

Ukrainiec dodał, że Kijów dalej będzie obserwował jednostkę i ostrzegł inne kraje przed współpracą z jej załogą.

Wcześniej Izraelskie Stowarzyszenie Importerów Zboża podało, że firma importująca ładunek była zmuszona zawrócić statek - donosił "Jerusalem Post".

Ukraina i Izrael toczyły boje o rosyjski statek ze skradzionym zbożem

Pomiędzy Ukrainą a Izraelem w sprawie skradzionego przez Rosję zboża doszło w ostatnim tygodniu do spięć. Reuters pisze o wymianie uszczypliwości i przypomina oświadczenie rzecznika izraelskiego MSZ.

Oren Marmorstein w odpowiedzi dla Kijowa w serwisie X pisał w środę, że "Kijów nie przekazał Izraelowi żadnych dowodów świadczących o tym, że zboże faktycznie zostało skradzione".

W poniedziałek MSZ Ukrainy wzywało w tej sprawie do swojej siedziby ambasadora Izraela w Kijowie.

Stanowisko Ukrainy w sprawie zbiorów z czterech okupowanych przez Rosję terytoriów jest jasne - Kijów utrzymuje, że zboże tam zebrane jest przez najeźdźcę kradzione i protestuje przeciwko przyjmowaniu tych transportów przez inne kraje.

Źródło: Reuters

"Gość Wydarzeń". Afera wokół Zondacrypto. Bogucki przywołał wpłatę na WOŚP Polsat News