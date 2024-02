- Obudźcie się - apelowali do Amerykanów członkowie europejskiej delegacji, która przyjechała do USA, by zabiegać o wsparcie dla zaatakowanej przez Rosjan Ukrainy. Dyplomaci skupili się na przekonywaniu republikanów przeciwnych kolejnej transzy pomocy, ale bez większych efektów. Jak czytamy, usłyszeli też, że to Europa nie robi wystarczająco dużo, by wspierać Ukrainę.