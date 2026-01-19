Dym i eksplozje niedaleko granicy z Polską. Walczyli z pożarem w Brześciu

Niedaleko granicy polsko-białoruskiej wybuchł pożar w magazynie z materiałami pirotechnicznymi. W Brześciu słychać było liczne eksplozje, a nad okolicą unosiły się kłęby gęstego dymu. Ostatecznie płomienie udało się opanować.

Gęsty czarny dym i płomienie unoszą się nad terenem otoczonym drzewami zimą, po obu stronach widoczni są ludzie obserwujący pożar, a na miejscu obecni są także strażacy i wozy strażackie.
Brześć. Wielki pożar niedaleko granicy z Polską, płonął magazynTelegram/Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Białorusimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Brześciu niedaleko granicy polsko-białoruskiej wybuchł pożar w magazynie z materiałami pirotechnicznymi.
  • Pożarowi towarzyszyły liczne eksplozje i kłęby gęstego dymu widoczne nad okolicą.
  • Ogień został opanowany, a w wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
Do pożaru przy ulicy Pismennika Smirnowa w Brześciu doszło w niedzielę. Miasto to położone jest niedaleko granicy Białorusi z PolskąW wydanym komunikacie przez tamtejsze Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych przekazano, że ogień rozprzestrzeniał się w magazynie, gdzie składowano materiały pirotechniczne.

Miały one się zapalić, co spowodowało rozległy pożar. Z płomieniami, oprócz straży pożarnej, walczyło także dziewięć jednostek technicznych zadysponowanych przez resort.

    Białoruś. Wielki pożar i eksplozje niedaleko granicy z Polską

    "Ustalono, że budynek był wynajmowany do przechowywania fajerwerków i świadczenia usług naprawy pojazdów" - przekazało ministerstwo w niedzielnym komunikacie. Ostatecznie służbom udało się ugasić szalejące płomienie. W zdarzeniu nikt nie został także poszkodowany. 

    Na zamieszczonym przez ministerstwo nagraniu widać kłęby gęstego, ciemnego dymu, unoszącego się nad magazynem. Można dostrzec także rozszalałe płomienie, które przedostawały się ponad ogrodzenie, widać również zaparkowane w pobliżu samochody.

    Co więcej, słychać było także częste eksplozje, które spowodowane były detonacją materiałów wybuchowych.

