Dylemat Berlina w sprawie nowych myśliwców. Na stole dwie opcje

W skrócie Niemcy poszukują alternatywy dla zakończonego fiaskiem projektu myśliwca nowej generacji, który miał być realizowany we współpracy z Francją.

Berlin rozważa dołączenie do Global Combat Air Programme wraz z Wielką Brytanią, Włochami i Japonią lub stworzenie nowego sojuszu ze Szwecją i Hiszpanią.

Współpraca z Wielką Brytanią jest rozpatrywana przez Berlin jako szansa na zacieśnienie relacji z Londynem po brexicie oraz zwiększenie samodzielności militarnej Europy.

Projekt ze Szwedami ma być bardziej korzystny z punktu widzenia interesów niemieckiego przemysłu zbrojeniowego.

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Berlin stoi przed trudnym wyborem, który zdeterminuje przyszłe sojusze i kierunek rozwoju zaawansowanego przemysłu zbrojeniowego Niemiec - analizuje Politico.

Po porzuceniu projektu Future Combat Air System, otwiera się w nowym oknie, który zakładał, że Niemcy i Francja wspólnie skonstruują myśliwiec nowej generacji, rząd w Berlinie głowi się, co robić dalej.

Według analizy Politico do wyboru są dwie ścieżki. Niemcy mogą dołączyć do Global Combat Air Programme - wspólnego, już zainaugurowanego, przedsięwzięcia budowy wspólnego myśliwca dla sił powietrznych Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii. Takie zaproszenie już z Londynu nadeszło. Alternatywą jest nowy projekt, w który oprócz Niemiec zaangażują się Szwecja i Hiszpania.

Niemcy szukają myśliwców. Projekt z Francją pochłonął miliardy i zakończył się fiaskiem

Nadrzędnym celem Berlina jest uniezależnienie się od Stanów Zjednoczonych, który w niemieckiej optyce jest sojusznikiem niepewnym i nieprzewidywalnym. Gorzkim doświadczeniem była także współpraca z Francją, która pochłonęła miliardy i po latach przestojów zakończyła się całkowitym fiaskiem.

Z punktu widzenia Berlina zaangażowanie w przedsięwzięcie Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii rodzi ryzyko marginalizacji niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Zwłaszcza że Londyn i Tokio mają ogromne doświadczenie w budowie nowoczesnych myśliwców, a projekt GCAP będzie siłą rzeczy wypadkową doświadczeń zdobytych w pracach nad samolotami Eurofighter Typhoon i Mitsubishi.

Większą rolę do odegrania Niemcy widzą dla siebie i swojego przemysłu w zupełnie nowej inicjatywie z udziałem Hiszpanii i Szwecji.

W takim układzie mocny konkurent w przedsięwzięciu byłby tylko jeden, a mianowicie szwedzki Saab i jego myśliwce Gripen. Berlin dostrzega w tym szansę na wymianę i wzajemne uzupełnianie się możliwościami szwedzkich i niemieckich przedsiębiorstw.

Przemysł stawia na współpracę ze Szwecją

Wyzwania techniczne i organizacyjne to jedno, a przeszkody a polityczne to drugie. Jak podaje Politico, od brexitu Niemcy konsekwentnie zacieśniają współpracę z Wielką Brytanią. Według źródeł serwisu partycypacja w Global Combat Air Programme jest bliska ambicjom geopolitycznym Niemiec.

Według strony niemieckiej zacieśnienie współpracy obronnej z Wielką Brytanią mogłaby pomóc utrzymać zaangażowanie Londynu w bezpieczeństwo na kontynencie mimo brexitu. Wspólny projekt z Niemcami miałby zbliżyć Wyspy do Europy, gdy ta na żądanie USA musi stać się militarnie bardziej samodzielna.

"Niemcy muszą rozważyć potencjalne korzyści dyplomatyczne wynikające ze współpracy z Wielką Brytanią w zestawieniu z priorytetami wojskowymi i przemysłowymi, jakie urzędnicy dostrzegają w projekcie realizowanym ze Szwecją" - podsumowuje Politico.

Źródło: Politico



