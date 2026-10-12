W skrócie Ponad 900 kilometrów pokonała seria północnokoreańskich pocisków, wpadając do Morza Japońskiego.

Za szesnaste w tym roku wystrzelenie pocisków odpowiada reżim Kim Dzong Una.

Siły Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych analizują szczegóły dotyczące wystrzelonych pocisków.

Japońskie ministerstwo obrony potwierdziło, że pociski nie naruszyły strefy ekonomicznej Japonii, a straż przybrzeżna nie wykryła szkód.

Poniedziałkowy test rakietowy mógł nastąpić w odpowiedzi na niedawny udany test hipersonicznego pojazdu szybującego przez Koreę Południową.

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"Nasze siły zbrojne wykryły kilka pocisków balistycznych wystrzelonych z okolic Pjongjangu w kierunku Morza Wschodniego (Japońskiego - red.) ok. godz. 9.20 (godz. 2.20 w Polsce)" - przekazało południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS).

Jak podano w komunikacie "pociski przeleciały ponad 900 km, a Korea Płd. i Stany Zjednoczone prowadzą szczegółową analizę dokładnych specyfikacji".

Japońskie ministerstwo obrony przekazało, że obiekty spadły do morza, nie naruszając wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii. Straż przybrzeżna nie odnotowała uszkodzeń statków w rejonie.

Jak podała agencja Yonhap, to już 16. test rakietowy Korei Północnej w tym roku. Poprzednią próbę reżim Kim Dzong Una przeprowadził 3 października. Wówczas oficjalna agencja prasowa KCNA przekazała, że wystrzelono strategiczny pocisk balistyczny średniego zasięgu. Północnokoreański przywódca zaapelował przy tej okazji o wzmocnienie "śmiercionośności" broni.

Korea Północna. 16. próba rakietowa w tym roku

Media zwracają uwagę, że poniedziałkowa próba rakietowa mogła nastąpić w reakcji na zakończony powodzeniem test pierwszego hipersonicznego pojazdu szybującego (HGV) Seulu, który odbył się w ubiegłym tygodniu. Prezydent Korei Płd. Li Dze Mjung ocenił to wydarzenie jako "ważny krok we wzmacnianiu konwencjonalnych zdolności obronnych" państwa.

Napięcia na Półwyspie Koreańskim ponownie wzrosły po incydencie z 21 września w Strefie Zdemilitaryzowanej, gdzie w wyniku wybuchu miny lądowej rannych zostało trzech żołnierzy południowokoreańskich. Seul obarczył odpowiedzialnością za wybuch Pjongjang, po tym, jak dochodzenie wykazało obecność kilku min z Korei Północnej.

Władze w Seulu uznały to za naruszenie rozejmu z 1953 r. i zażądały przeprosin. Reżim Kima odrzuca te zarzuty, oskarżając Seul o sfabrykowanie ustaleń i ostrzegając przed "bezlitosnym" odwetem w przypadku podjęcia przez Południe jakichkolwiek działań odwetowych.

Prezydent Korei Płd. apeluje o wznowienie dialogu, jednak siostra północnokoreańskiego przywódcy, Kim Jo Dzong, zażądała okazania przez Seul "najwyższego szacunku" jako warunku poprawy relacji.



