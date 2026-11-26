W skrócie Kim Dzong Un wezwał do zwiększenia produkcji materiałów jądrowych i szerszego wykorzystania taktycznej broni atomowej w celu wzmocnienia odstraszania.

Przywódca Korei Północnej oświadczył, że status państwa atomowego jest zapisany w konstytucji i nie podlega żadnym zmianom ani negocjacjom.

Xi Jinping zaapelował w ubiegłym tygodniu do liderów USA i Rosji o podjęcie działań na rzecz budowy świata całkowicie wolnego od broni nuklearnej.

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Kim Dzong Un odwiedził bazy produkcji materiałów jądrowych klasy wojskowej, bazy urządzeń napędu jądrowego oraz Instytut Broni Jądrowej. Podczas wizyty podkreślił konieczność rozbudowy arsenału.

- Musimy zwrócić uwagę na praktyczne wykorzystanie w różnych sferach taktycznej broni nuklearnej wykonującej różne misje - mówił przywódca Korei Północnej.

Według relacji północnokoreańskiej agencji KCNA Kim Dzong Un uzasadnił to wartością militarną takiej broni we współczesnych konfliktach oraz sytuacją na granicy z państwem, które określił jako "najbardziej szkodliwy wrogi kraj".

Przywódca Korei Północnej skrytykował też politykę USA, zarzucając Amerykanom napędzanie proliferacji nuklearnej wśród sojuszników w Azji Północno-Wschodniej, m.in. poprzez dzielenie się bronią jądrową, wspólne jej użycie oraz inicjatywy takie jak pakt AUKUS (porozumienie USA - Wielka Brytania - Australia - red.) i okręty podwodne o napędzie jądrowym.

Korea Północna chce zwiększyć potencjał atomowy

Kim Dzong Un oświadczył, że status Korei Płn. jako państwa posiadającego broń jądrową jest zapisany w konstytucji i nie podlega zmianom. Zapowiedział, że Pjongjang nie będzie zabiegać o uznanie tego statusu przez inne kraje, a każdą próbę jego podważenia uzna za "najbardziej skrajnie toksyczny akt naruszenia suwerenności i ingerencji w sprawy wewnętrzne" oraz "otwarte wypowiedzenie wojny".

Agencja Reutera zwraca uwagę, że inspekcja obiektów jądrowych ma podkreślić determinację Pjongjangu w rozbudowie i dywersyfikacji arsenału nuklearnego wbrew międzynarodowym apelom o denuklearyzację w momencie, gdy pojawiają się pytania o szanse na wznowienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi.

Donald Trump deklarował w ostatnich tygodniach otwarcie na ponowne spotkanie z Kimem, jednak Pjongjang nie wykazał dotąd gotowości do podjęcia rozmów bez uznania swojego statusu atomowego.

Apel przywódcy Chin. Xi Jinping mówił o świecie wolnym od broni atomowej

Chiński przywódca Xi Jinping apelował w ubiegłym tygodniu do liderów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, o dążenie do budowy świata wolnego od broni atomowej.

Południowokoreańska agencja Yonhap przypomina, że na IX zjeździe Partii Pracy Korei w lutym 2026 r. władze zapowiedziały dalsze wzmacnianie potencjału nuklearnego w ramach pięcioletniego planu modernizacji sił zbrojnych.

Środowa inspekcja była czwartym raportowanym wyjazdem Kima do obiektów związanych z programem jądrowym od września 2024 r. (po wizytach we wrześniu 2024 r., styczniu 2025 r. oraz czerwcu 2026 r.). Pjongjang wpisał politykę nuklearną do konstytucji w 2023 r., rozwijając arsenał wbrew rezolucjom Rady Bezpieczeństwa ONZ.



