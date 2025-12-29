W skrócie Korea Północna przetestowała dalekosiężne pociski manewrujące, co ma być elementem przygotowań do potencjalnego konfliktu ze światowym mocarstwem.

Testy nadzorował Kim Dzong Un, a eksperci sugerują, że to odpowiedź na rosnące napięcia z USA i Koreą Południową.

Równolegle Korea Północna rozwija własny okręt podwodny o napędzie atomowym, który ma być wyposażony w broń jądrową.

Jak poinformowała w poniedziałek państwowa agencja KCNA, pociski wystrzelone z Korei Północnej uderzyły w dwa cele u wybrzeży Morza Żółtego - zachodniej części kraju.

Ćwiczenia z użyciem broni dalekiego zasięgu mają na celu sprawdzenie zdolności kontrataku północnokoreańskich jednostek i ich ogólne przygotowanie do działań militarnych. Osobiście nadzorował je Kim Dzong Un.

Dyktator przygotowuje się do kongresu niepodzielnie rządzącej Partii Pracy, który zaplanowano na początku 2026 roku.

Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie od pięciu lat, dlatego eksperci wskazują, że Kim Dzong Un podczas spotkania prawdopodobnie wyznaczy nowe priorytety w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, w tym także strategię ewentualnego starcia.

Według propagandowej agencji KCNA północnokoreański przywódca wyraził zadowolenie z udanych testów pocisków. Stwierdził też, że wynik jednoznacznie potwierdził, jak niezawodne są systemy obrony kraju.

Jednocześnie Kim Dzon Un ocenił, że Korea Północna znalazła się w stanie zagrożenia. Choć nie zdradził, co dokładnie ma na myśli, amerykańska stacja ABC News - powołując się na swoich analityków - podała, że może chodzić zarówno o Koreę Południową, jak i wspierających ich Amerykanów.

Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej poinformowało, że jest świadome wystrzelenia północnokoreańskich pocisków testowych i pozostaje w gotowości do obrony. Swoją zdolność militarną opiera głównie na sojuszu z USA.

Z kolei według informacji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych i ich partnerów Korea Północna zdołała znacząco przyspieszyć produkcję broni dzięki wsparciu technologicznemu z Rosji. "Kreml ma w zamian otrzymywać szeroko zakrojone wsparcie wojskowe w wojnie z Ukrainą - podała agencja Ukrinform.

Korea Północna buduje nowy okręt podwodny. Odpowiedź na plany USA

Kilka dni przed testem pocisków balistycznych Kim Dzong Un brał udział w inspekcji na terenie budowy nowego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Jeśli produkcję uda się dokończyć, będzie to pierwsza tego typu jednostka w północnokoreańskich siłach zbrojnych. Pjongjang planuje wyposażyć ją w pociski z głowicami jądrowymi.

Dyktator podkreślał, że stawianie na zdolności nuklearne jest "niezbędne i nieuniknione", ponieważ "obecny świat wcale nie jest pokojowy".

Kim Dzon Un skrytykował inicjatywę Korei Południowej i USA, według której oba państwa miałyby stworzyć okręt podwodny, strzegący regionu wokół Półwyspu Koreańskiego. Zielone światło na stworzenie takiej floty dał w październiku Donald Trump.

