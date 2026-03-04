W skrócie Biały Dom poinformował, że Hiszpania zgodziła się na współpracę wojskową z USA. Szef hiszpańskiego MSZ zdementował te doniesienia.

Rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że Stany Zjednoczone oczekują wsparcia od całej Europy w działaniach przeciwko Iranowi.

Prezydent Donald Trump ogłosił we wtorek zerwanie stosunków handlowych z Hiszpanią po decyzji władz tego kraju dotyczącej odmowy pomocy USA.

- Jeśli chodzi o Hiszpanię, myślę, że wczoraj wyraźnie usłyszeli przesłanie prezydenta i jeśli dobrze rozumiem, w ciągu ostatnich kilku godzin zgodzili się współpracować z armią amerykańską - stwierdziła w środę Leavitt.

Biały Dom: Hiszpania zmieniła decyzję. Szef MSZ dementuje

Rzeczniczka Białego Domu podkreśliła, że Stany Zjednoczone oczekują wsparcia od całej Europy "aby zniszczyć reżim irański".

- Wiem, że wojsko amerykańskie koordynuje działania ze swoimi odpowiednikami w Hiszpanii, ale prezydent oczekuje, że cała Europa, wszyscy nasi europejscy sojusznicy, oczywiście, będą współpracować w tej długo oczekiwanej misji - zaznaczyła i dodała, że Iran zagraża "nie tylko Ameryce, ale także naszym europejskim sojusznikom".

Hiszpańskie władze odniosły się do oświadczenia Leavitt, jednoznacznie je dementując.

- Stanowczo temu zaprzeczam. Stanowisko rządu Hiszpanii w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie, bombardowań w Iranie i wykorzystania naszych baz nie zmieniło się - powiedział minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares w wywiadzie dla radia Cadena SER.

Brak zgody na korzystanie z baz. Trump: Zerwiemy cały handel

W poniedziałek ministra obrony Hiszpanii Margarita Robles poinformowała, że bazy wojskowe na południu Hiszpanii, które od dekad użytkują wojska amerykańskie, nie udzielają pomocy armii USA w jej ofensywie przeciwko Iranowi.

Robles przypomniała, że porozumienie amerykańsko-hiszpańskie dot. użytkowania baz nie pozwala amerykańskiej armii na jednostronne działania, bez oparcia ich w prawie międzynarodowym.

W reakcji na to Donald Trump poinformował we wtorek o zerwaniu stosunków handlowych z Hiszpanią.

- Hiszpania nie ma absolutnie niczego, czego potrzebujemy. Poza wspaniałymi ludźmi. Mają wspaniałych ludzi, ale nie mają wspaniałych władz - argumentował Trump.

- Zerwiemy cały handel z Hiszpanią. Nie chcemy mieć nic wspólnego z Hiszpanią - stwierdził prezydent USA.

