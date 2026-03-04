Dwugłos w sprawie Hiszpanii. Biały Dom mówi o zmianie, minister dementuje
Hiszpania zgodziła się na współpracę wojskową z USA - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Krótko później szef hiszpańskiego MSZ jednoznacznie zaprzeczył tym doniesieniom. We wtorek po odmowie hiszpańskich władz prezydent Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone zerwą stosunki gospodarcze z ich krajem.
W skrócie
- Biały Dom poinformował, że Hiszpania zgodziła się na współpracę wojskową z USA. Szef hiszpańskiego MSZ zdementował te doniesienia.
- Rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że Stany Zjednoczone oczekują wsparcia od całej Europy w działaniach przeciwko Iranowi.
- Prezydent Donald Trump ogłosił we wtorek zerwanie stosunków handlowych z Hiszpanią po decyzji władz tego kraju dotyczącej odmowy pomocy USA.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
- Jeśli chodzi o Hiszpanię, myślę, że wczoraj wyraźnie usłyszeli przesłanie prezydenta i jeśli dobrze rozumiem, w ciągu ostatnich kilku godzin zgodzili się współpracować z armią amerykańską - stwierdziła w środę Leavitt.
Biały Dom: Hiszpania zmieniła decyzję. Szef MSZ dementuje
Rzeczniczka Białego Domu podkreśliła, że Stany Zjednoczone oczekują wsparcia od całej Europy "aby zniszczyć reżim irański".
- Wiem, że wojsko amerykańskie koordynuje działania ze swoimi odpowiednikami w Hiszpanii, ale prezydent oczekuje, że cała Europa, wszyscy nasi europejscy sojusznicy, oczywiście, będą współpracować w tej długo oczekiwanej misji - zaznaczyła i dodała, że Iran zagraża "nie tylko Ameryce, ale także naszym europejskim sojusznikom".
Hiszpańskie władze odniosły się do oświadczenia Leavitt, jednoznacznie je dementując.
- Stanowczo temu zaprzeczam. Stanowisko rządu Hiszpanii w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie, bombardowań w Iranie i wykorzystania naszych baz nie zmieniło się - powiedział minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares w wywiadzie dla radia Cadena SER.
Brak zgody na korzystanie z baz. Trump: Zerwiemy cały handel
W poniedziałek ministra obrony Hiszpanii Margarita Robles poinformowała, że bazy wojskowe na południu Hiszpanii, które od dekad użytkują wojska amerykańskie, nie udzielają pomocy armii USA w jej ofensywie przeciwko Iranowi.
Robles przypomniała, że porozumienie amerykańsko-hiszpańskie dot. użytkowania baz nie pozwala amerykańskiej armii na jednostronne działania, bez oparcia ich w prawie międzynarodowym.
W reakcji na to Donald Trump poinformował we wtorek o zerwaniu stosunków handlowych z Hiszpanią.
- Hiszpania nie ma absolutnie niczego, czego potrzebujemy. Poza wspaniałymi ludźmi. Mają wspaniałych ludzi, ale nie mają wspaniałych władz - argumentował Trump.
- Zerwiemy cały handel z Hiszpanią. Nie chcemy mieć nic wspólnego z Hiszpanią - stwierdził prezydent USA.