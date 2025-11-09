W skrócie Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Władimir Putin nie nakazał rozpoczęcia przygotowań do rosyjskich prób nuklearnych.

Wcześniej jednak szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow potwierdził, że trwają prace nad rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi ewentualnych testów.

Rosja może zdecydować się na próbę jądrową tylko w odpowiedzi na podobne działania ze strony USA - przekazał Pieskow.

- Prezydent nie wydał żadnych instrukcji, by rozpocząć przygotowania - stwierdził Dmitrij Pieskow odpowiadając na pytanie dziennikarza redakcji VGTRK, czy Rosja przygotowuje się do przeprowadzanie próby nuklearnej.

- Po pierwsze musimy ustalić, czy powinniśmy to robić. To musi być poważna, dobrze uzasadniona i dogłębnie przemyślana decyzja. Nasi specjaliści będą nad tym pracować - przekazał rzecznik Kremla.

Pieskow zaznaczył, że Rosja może przeprowadzić testy broni nuklearnej, jeżeli na podobny krok zdecydują się Stany Zjednoczone. - Władimir Putin wielokrotnie mówił, że Rosja przestrzega zakazu przeprowadzania prób nuklearnych i nie zamierzamy ich przeprowadzać. Jednak jeśli inny kraj się na to zdecyduje, będziemy musieli to zrobić dla równowagi - powiedział.

- Parytet nuklearny jest prawdopodobnie najważniejszym elementem dzisiejszej architektury bezpieczeństwa całego świata - nadmienił.

Próby nuklearne. Donald Trump wydał rozkaz

Wcześniej na ten temat wypowiedział się również rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, który przekazał że trwają prace nad rozporządzeniem prezydenta w sprawie przygotowania ewentualnej rosyjskiej próby nuklearnej.

Doniesienia o możliwym przeprowadzeniu testów jest odpowiedzią na zapowiedź takich działań, którą wystosowały USA. Decyzję w tej sprawie podjął prezydent Donald Trump, uzasadniając to próbami, jakie mają przeprowadzać potajemnie inne mocarstwa nuklearne.

Dyrektor CIA John Ratcliffe potwierdził później, że zarówno Rosja jak i Chiny miały testować broń nuklearną.

Źródło: TASS

