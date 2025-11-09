Dwugłos w Rosji w sprawie prób nuklearnych. "Putin nie nakazał"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Władimir Putin nie nakazał rozpocząć przygotowań do przeprowadzenia prób nuklearnych - przekazał w niedzielę rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow przekazał, że trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich rozwiązań prawnych dotyczących takich testów.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow
Rzecznik Kremla Dmitrij PieskowMAXIM SHEMETOV / POOLAFP

W skrócie

  • Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Władimir Putin nie nakazał rozpoczęcia przygotowań do rosyjskich prób nuklearnych.
  • Wcześniej jednak szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow potwierdził, że trwają prace nad rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi ewentualnych testów.
  • Rosja może zdecydować się na próbę jądrową tylko w odpowiedzi na podobne działania ze strony USA - przekazał Pieskow.
- Prezydent nie wydał żadnych instrukcji, by rozpocząć przygotowania - stwierdził Dmitrij Pieskow odpowiadając na pytanie dziennikarza redakcji VGTRK, czy Rosja przygotowuje się do przeprowadzanie próby nuklearnej.

- Po pierwsze musimy ustalić, czy powinniśmy to robić. To musi być poważna, dobrze uzasadniona i dogłębnie przemyślana decyzja. Nasi specjaliści będą nad tym pracować - przekazał rzecznik Kremla.

Siergiej Ławrow
Świat

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Pieskow zaznaczył, że Rosja może przeprowadzić testy broni nuklearnej, jeżeli na podobny krok zdecydują się Stany Zjednoczone. - Władimir Putin wielokrotnie mówił, że Rosja przestrzega zakazu przeprowadzania prób nuklearnych i nie zamierzamy ich przeprowadzać. Jednak jeśli inny kraj się na to zdecyduje, będziemy musieli to zrobić dla równowagi - powiedział.

    - Parytet nuklearny jest prawdopodobnie najważniejszym elementem dzisiejszej architektury bezpieczeństwa całego świata - nadmienił.

    Próby nuklearne. Donald Trump wydał rozkaz

    Wcześniej na ten temat wypowiedział się również rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, który przekazał że trwają prace nad rozporządzeniem prezydenta w sprawie przygotowania ewentualnej rosyjskiej próby nuklearnej.

    Doniesienia o możliwym przeprowadzeniu testów jest odpowiedzią na zapowiedź takich działań, którą wystosowały USA. Decyzję w tej sprawie podjął prezydent Donald Trump, uzasadniając to próbami, jakie mają przeprowadzać potajemnie inne mocarstwa nuklearne.

    Dyrektor CIA John Ratcliffe potwierdził później, że zarówno Rosja jak i Chiny miały testować broń nuklearną.

    Źródło: TASS

    Władimir Putin reaguje na słowa Donalda Trumpa
    Świat

    Anna Nicz
    Anna Nicz
