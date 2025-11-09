Dwugłos w Rosji w sprawie prób nuklearnych. "Putin nie nakazał"
Władimir Putin nie nakazał rozpocząć przygotowań do przeprowadzenia prób nuklearnych - przekazał w niedzielę rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow przekazał, że trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich rozwiązań prawnych dotyczących takich testów.
W skrócie
- Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Władimir Putin nie nakazał rozpoczęcia przygotowań do rosyjskich prób nuklearnych.
- Wcześniej jednak szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow potwierdził, że trwają prace nad rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi ewentualnych testów.
- Rosja może zdecydować się na próbę jądrową tylko w odpowiedzi na podobne działania ze strony USA - przekazał Pieskow.
- Prezydent nie wydał żadnych instrukcji, by rozpocząć przygotowania - stwierdził Dmitrij Pieskow odpowiadając na pytanie dziennikarza redakcji VGTRK, czy Rosja przygotowuje się do przeprowadzanie próby nuklearnej.
- Po pierwsze musimy ustalić, czy powinniśmy to robić. To musi być poważna, dobrze uzasadniona i dogłębnie przemyślana decyzja. Nasi specjaliści będą nad tym pracować - przekazał rzecznik Kremla.
Pieskow zaznaczył, że Rosja może przeprowadzić testy broni nuklearnej, jeżeli na podobny krok zdecydują się Stany Zjednoczone. - Władimir Putin wielokrotnie mówił, że Rosja przestrzega zakazu przeprowadzania prób nuklearnych i nie zamierzamy ich przeprowadzać. Jednak jeśli inny kraj się na to zdecyduje, będziemy musieli to zrobić dla równowagi - powiedział.
- Parytet nuklearny jest prawdopodobnie najważniejszym elementem dzisiejszej architektury bezpieczeństwa całego świata - nadmienił.
Próby nuklearne. Donald Trump wydał rozkaz
Wcześniej na ten temat wypowiedział się również rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, który przekazał że trwają prace nad rozporządzeniem prezydenta w sprawie przygotowania ewentualnej rosyjskiej próby nuklearnej.
Doniesienia o możliwym przeprowadzeniu testów jest odpowiedzią na zapowiedź takich działań, którą wystosowały USA. Decyzję w tej sprawie podjął prezydent Donald Trump, uzasadniając to próbami, jakie mają przeprowadzać potajemnie inne mocarstwa nuklearne.
Dyrektor CIA John Ratcliffe potwierdził później, że zarówno Rosja jak i Chiny miały testować broń nuklearną.
Źródło: TASS