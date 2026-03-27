W skrócie Elon Musk wziął udział w rozmowie telefonicznej prezydenta USA Donalda Trumpa z premierem Indii Narendrą Modim dotyczącej wojny z Iranem.

Nie wiadomo, dlaczego Musk był obecny podczas rozmowy ani czy zabierał głos, a oba kraje nie ujęły tego w oficjalnych komunikatach.

Firmy Muska mają inwestycje na Bliskim Wschodzie oraz interesy w Indiach, a jego udział może świadczyć o poprawie relacji z Trumpem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Miliarder Elon Musk wziął udział we wtorkowej rozmowie telefonicznej prezydenta USA Donalda Trumpa z premierem Indii Narendrą Modim poświęconej wojnie z Iranem - podał w piątek "New York Times", powołując się na dwóch amerykańskich urzędników.

Elon Musk rozmawiał z Donaldem Trumpem i Narendrą Modim

Według dziennika rozmowa dotyczyła przede wszystkim irańskiej kontroli nad cieśniną Ormuz, kluczową dla światowego transportu ropy i gazu.

Wstrzymanie większości ruchu morskiego przez cieśninę doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen energii i zawirowań na rynkach. Część państw azjatyckich stoi w obliczu konieczności racjonowania paliw. Indie są jednym z najmocniej dotkniętych kryzysem krajów.

Jak odnotowuje "NYT", obecność prywatnego obywatela w rozmowie między przywódcami państw podczas kryzysu jest sytuacją niezwykłą. Nie wiadomo, dlaczego Musk znalazł się na połączeniu ani czy zabierał głos. Żaden z rządów nie wspomniał o jego udziale w oficjalnych komunikatach.

Rozmowa Trumpa z Modim. Dołączył Elon Musk

Firmy Muska mają znaczące inwestycje w funduszach majątkowych państw Bliskiego Wschodu, w tym Arabii Saudyjskiej i Kataru. Miliarder od dawna zabiega też o większą obecność handlową w Indiach. Tesla napotykała dotąd bariery celne, a Starlink wciąż czeka na zgodę regulacyjną na działalność w tym kraju.

Udział Muska w rozmowie może świadczyć o poprawie jego relacji z prezydentem Trumpem po ubiegłorocznym odejściu z administracji, gdzie kierował grupą DOGE, odpowiedzialną za cięcia w federalnej administracji.

Nie są to pierwsze doniesienia o tym, że Musk brał udział w rozmowach między przywódcami. W podobny sposób uczestniczyć miał m.in. w dyskusjach Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, czy prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Te rozmowy miały miejsce jednak przed zaprzysiężeniem Trumpa na prezydenta.

