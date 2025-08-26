Dwóch Polaków zaginęło w Alpach. Znaleziono pusty samochód

Trwają poszukiwania dwóch polskich obywateli, którzy w ubiegły piątek zaginęli w szwajcarskich Alpach. Lokalne służby odnalazły samochód, którym poruszali się mężczyźni. - Teren poszukiwań jest bardzo trudny - przekazał w rozmowie z Interią rzecznik MSZ Paweł Wroński.

Trwają poszukiwania dwóch obywateli polskich w Alpach Szwajcarskich (zdj. ilustr.)
Trwają poszukiwania dwóch obywateli polskich w Alpach Szwajcarskich (zdj. ilustr.)FABRICE COFFRINIAFP

- Nasz konsul otrzymał sygnał o poszukiwaniach dwóch polskich obywateli - powiedział Interii rzecznik MSZ.

Jak ustaliło RMF FM, chodzi o dwóch mężczyzn w wieku 52 i 78 lat, którzy przyjechali do Szwajcarii 15 sierpnia na górski trekking w regionie kantonu Valais. W rejonie doszło do zejścia dużej lawiny skalnej. 22 sierpnia jeden z mężczyzn nadał sygnał SOS - od tamtej pory nie ma kontaktu z żadnym z nich.

    Szwajcaria. Dwaj polscy obywatele zaginęli w Alpach

    Szwajcarskie służby odnalazły w mieście Saas-Grund samochód, którym poruszali się mężczyźni. Od czasu nadania sygnału SOS trwa akcja poszukiwawcza, w której biorą udział ratownicy i alpiniści.

    Paweł Wroński poinformował Interię, że MSZ skontaktowało się z rodziną zaginionych. Wskazał też, że poszukiwania w rejonie, w którym doszło do zaginięcia, są bardzo wymagające.

    - To jedne z najwyższych Alp Szwajcarskich. Teren jest bardzo trudny, góry sięgają czterech tysięcy metrów - powiedział rzecznik.

