Dwóch Polaków podjęło niebezpieczną próbę. Tragedia na Słowacji

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Tragiczne zdarzenie w Tatrach Wysokich. 36-letni Polak zginął podczas próby zdobycia Gerlacha - najwyższego szczytu Słowacji. Upadek mężczyzny z wysokości kilku metrów zgłosił służbom przypadkowy świadek. Po przybyciu na miejsce ratownicy zdołali pomóc drugiemu z polskich turystów, który po zdarzeniu nie był w stanie zejść samodzielnie.

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Wspinacz w kasku na stromym, skalistym zboczu górskim w surowej, kamienistej dolinie Tatr Wysokich.
Zdjęcie udostępnione przez słowackie Górskie Pogotowie RatunkoweSłowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe materiał zewnętrzny

W skrócie

  • W Tatrach Wysokich na Słowacji podczas próby zdobycia Gerlacha śmiertelnie ranny został 36-letni Polak.
  • Drugi polski turysta nie był w stanie samodzielnie zejść i został zabrany przez ratowników do Starego Smokowca.
  • Zdobycie Gerlacha wymaga doświadczenia, dobrej kondycji i nie prowadzi na niego żaden znakowany szlak.
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Słowackie służby zostały powiadomione o zdarzeniu w niedzielę przed południem. Świadek zgłosił, że w Dolinie Batyżowieckiej jeden z turystów spadł z kilku metrów i nie daje oznak życia.

Słowacja. Polak zginął podczas wędrówki w Tatrach

Na miejsce zadysponowano zespół Górskiego Pogotowia Ratunkowego (HZS) oraz śmigłowiec z dwoma medykami. Po dotarciu ratownicy stwierdzili zgon 36-letniego Polaka.

"Niestety, podczas upadku mężczyzna doznał śmiertelnych obrażeń. Jego zwłoki zostały przetransportowane do Starego Smokowca i przekazane funkcjonariuszom policji słowackiej oraz lekarzowi przeprowadzającemu oględziny" - przekazało HSZ w komunikacie.

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Jakub Pogorzelski
Marta Stępień, Jakub Pogorzelski

Według wstępnych ustaleń mężczyzna próbował zdobyć szczyt Gerlach. "Na miejscu znajdowała się również inna osoba, która po zdarzeniu nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. 40-letni Polak został uwolniony z terenu przez ratowników i przetransportowany helikopterem również do Starego Smokowca" - dodano.

Gerlach. Niebezpieczna droga na najwyższy szczyt Słowacji

Wejście na Gerlach wymaga bardzo dobrej kondycji fizycznej, odpowiedniego przygotowania oraz doświadczenia w poruszaniu się w wymagającym terenie górskim. Na najwyższy szczyt Tatr nie prowadzi żaden znakowany szlak turystyczny.

Podejście odbywa się w terenie wysokogórskim, w którym występują strome wzniesienia, eksponowane fragmenty oraz miejsca wymagające użycia rąk i podstawowych umiejętności wspinaczkowych.

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