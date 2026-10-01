Dwóch Polaków deportowanych z Niemiec. "Lipsk stał się bezpieczniejszy"

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

Niemiecka policja deportowała dwóch Polaków, 41-latka i 23-latka, którzy w ostatnich tygodniach niemal codziennie dopuszczali się przestępstw - informują niemieckie media. Mężczyźni działali na terenie Lipska.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Dwaj policjanci w żółtych kamizelkach z napisem 'POLIZEI' przy czarnym aucie na tle miejskiej infrastruktury.
Dwóch Polaków deportowanych z NiemiecPATRICK PLEUL AFP

W skrócie

  • Dwóch Polaków zostały deportowane z Niemiec z powodu częstych przestępstw popełnianych w ostatnim czasie.
  • 41-letni mężczyzna został wydalony do Polski po licznych kradzieżach, napaściach oraz molestowaniu seksualnym, a po deportacji ma odbyć 20-dniowy wyrok więzienia w kraju.
  • 23-latek został deportowany do Polski za niedopełnienie warunku opuszczenia Niemiec po aresztowaniu i odsiadce, lecz nie otrzymał zakazu powrotu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Jak wskazuje policja w komunikacie 41-letni Polak w ostatnich tygodniach wielokrotnie trafiał do więzienia. Głównie dopuszczał się kradzieży, napaści oraz molestowania seksualnego.

Służby, by zapobiec dalszym przestępstwom, wszczęły postępowanie w celu ograniczenia swobody przemieszczania się mężczyzny, jednak urząd imigracyjny w Lipsku przyśpieszył procedurę i deportował mężczyznę do Polski.

Polak miał do odbycia 20-dniowy wyrok więzienia, więc jak wskazują niemieckie media, "pierwsze kilka dni w swoim kraju spędzi w więzieniu".

Zobacz również:

Niemcy. Policja z Brandenburgii zatrzymała dwóch Polaków. Są podejrzani o kradzież bydła (zdj. ilustracyjne)
Świat

Kradli w Niemczech bydło warte ponad milion złotych. Aresztowano dwóch Polaków

Jan Nalepa
Jan Nalepa

Dwóch Polaków deportowanych z Niemiec. Sprawiali problemy tamtejszej policji

Drugi z deportowanych, 23-latek, wraz ze swoją dziewczyną wielokrotnie zwracali na siebie uwagę służb dokonując aktów przemocy i napaści. Ostatecznie zostali aresztowani z kwietniu.

Po wyjściu z więzienia - pod koniec sierpnia - miał miesiąc na dobrowolne opuszczenie Niemiec. Ponieważ tego nie zrobił, z końcem września został eksportowany do Polski.

"Powrót obu mężczyzn (do Polski - red.) jest kolejnym dowodem na to, że współpraca wszystkich zainteresowanych stron w Lipsku przebiega skutecznie, dzięki czemu okolice Dworca Centralnego w Lipsku stały się odrobinę bezpieczniejsze" - wyjaśnił w czwartek rzecznik cytowany przez niemieckie media.

Źródło: TAG24

Zobacz również:

Postrzelony policjant walczy o życie w szpitalu
Dolnośląskie

Strzelił do policjanta. 33-latek usłyszał zarzuty

Marta Stępień
Marta Stępień


"Polityczny WF": Wielki problem następcy Trzaskowskiego. To już się kumulujeINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze