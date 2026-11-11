Dwie osoby zatrzymane. Rosyjska FSB o "polskiej siatce wywiadowczej"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

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Dwie osoby zostały zatrzymane, po tym, jak uznano je za agentów polskich służb specjalnych - donosi Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji. Miały one zbierać informacje w obwodzie królewieckim o obiektach wojskowych.

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Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB), na którą powołuje się agencja Interfax, wydała komunikat, w którym powiadomiła o zatrzymaniu dwóch osób, które oskarża się o szpiegostwo.

"Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wykryła i zlikwidowała sieć agentów służb specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej, działającą w obwodzie królewieckim" - przekazano w oświadczeniu.

Jak czytamy, aresztowani mieli być agentami Służby Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce. FSB twierdzi, iż osoby te miały zbierać i przekazywać informacje o obiektach rosyjskiego Ministerstwa Obrony oraz o sytuacji społeczno-gospodarczej.

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