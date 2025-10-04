Jedną zbieraczkę grzybów, w wieku ok. 70 lat, znaleziono martwą w lesie w prefekturze Miyagi na północnym wschodzie wyspy Honsiu, a drugą uznano za zaginioną.

Policja nie potwierdziła oficjalnie przyczyny śmierci, ale według mediów inni grzybiarze ostrzegali kobietę przed atakami niedźwiedzi.

W innym ataku, również przypisywanym niedźwiedziowi, zginął 78-letni mężczyzna w prefekturze Nagano, również na Honsiu - podał dziennik "Asahi Shimbun".

Niedźwiedzie w miastach. Ułatwienia dla myśliwych

We wrześniu Japonia złagodziła przepisy dotyczące użycia broni palnej, aby ułatwić myśliwym korzystanie z niej w strefach miejskich w związku ze wzrostem liczby niedźwiedzich ataków.

Według telewizji NHK, między kwietniem a sierpniem tego roku 69 osób w całym kraju odniosło obrażenia w wyniku ataków niedźwiedzi, z czego pięć zmarło.

W poprzednim roku odnotowano 219 ataków i sześć zgonów.

Niedźwiedzie na ulicach japońskich miast. Przybywa ofiar

Niedźwiedzie biegające po ulicach japońskich miast przestają być czymś nadzwyczajnym. Na tamtejszych wyspach notuje się bezprecedensową skalę ataków na ludzi.

Jako przykład można podać serię z października 2023 roku, kiedy drapieżnik zaatakował jednego dnia sześć osób w mieście Kita-Akita na wyspie Honsiu. Wśród nich była 83-letnia kobieta i uczennica czekające na przystanku na autobus. Zwierzę w końcu odnalazł w swoim garażu 66-letni mężczyzna. Został ciężko ranny. - Stał ze mną twarzą w twarz, nasze oczy się spotkały. Myślałem, że nie mam szans, by przeżyć - wspominał Keiji Minatoya.

Japońskie ministerstwo środowiska podało, że do większości ataków doszło w północnej części Honsiu - największej wyspie kraju. Szybki wzrost liczby ataków określiło jako "nadzwyczajny". Eksperci uważają, że incydenty wynikają z poważnych trudności ze znalezieniem przez zwierzęta pokarmu w naturalnym środowisku.

Szukając jedzenia niedźwiedzie coraz częściej zapuszczają się w głąb miast. Ponad połowa ataków zgłoszonych w 2023 roku miała miejsce w pobliżu ludzkich zabudowań.

Rzeź niedźwiedzi. Zwierzęta zabijane tysiącami

Ale to niedźwiedzie mają gorzej jeśli chodzi o liczbę ofiar. W Japonii można mówić o ich prawdziwej rzezi. Według danych Ministerstwa Środowiska w ciągu ostatnich pięciu lat każdego roku zabijano średnio 4895 zwierząt.

2023 rok był szczególny. Do 30 listopada zastrzelono 6287 niedźwiedzi, z czego około dwa tysiące w samym listopadzie. Rok później liczba zabitych drapieżników sięgnęła 8 tysięcy.