Dwie łodzie zaginęły na Karaibach, szuka ich wojsko. Płynęły pod polską banderą

Paweł Sekmistrz

Dwie łodzie z pomocą humanitarną, płynące pod polską banderą, zaginęły na Karaibach w drodze z Meksyku na Kubę. Meksykańskie media podają, że załoga składała się z Polaków, Francuzów, Kubańczyków i Amerykanów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało Interii, że nie ma informacji na temat tego, by na jednostkach znajdowali się polscy obywatele.

Łódź z pomocą humanitarną w ramach operacji America Nuestra
Dwie polskie łodzie zaginęły na Karaibach

W skrócie

  • Dwie łodzie pod polską banderą z pomocą humanitarną dla Kuby zaginęły na Karaibach po wypłynięciu z Meksyku.
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że nie ma informacji, by na pokładzie znajdowali się polscy obywatele.
  • Meksykańskie władze prowadzą akcję poszukiwawczą. Łodzie miały dotrzeć do Hawany najpóźniej we wtorek lub środę, lecz kontakt z nimi został utracony.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O zaginięciu łodzi żaglowych "Friendship" i "Tigger Moth" poinformowała w oświadczeniu meksykańska marynarka wojenna. Statki z pomocą humanitarną dla Kuby wypłynęły z portu w Isla Mujeres w stanie Quintana Roo 20 marca.

Jak podają meksykańskie media, załogi składały się łącznie z dziewięciu członków. Według informacji zawartych m.in. w serwisie Aristegui i Reporte Indigo, wśród nich mieli być obywatele Polski, Francji, Kuby i Stanów Zjednoczonych.

Dwie polskie łodzie zaginęły na Karaibach. MSZ: Na pokładzie nie było Polaków

W rozmowie z Interią rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, zaprzeczył, by na pokładach zaginionych łodzi znajdowali się Polacy. - Wiemy, że obie łodzie płynęły pod polską banderą, jednak nie mamy informacji, żeby na pokładzie byli polscy obywatele - powiedział.

MSZ nie otrzymało też wcześniej żadnego zgłoszenia o planowanej operacji humanitarnej z udziałem polskich łodzi. - Nie jest praktyką, by informować MSZ przy takich akcjach, aczkolwiek powinno być - zaznaczył Maciej Wewiór.

Zobacz również:

Zdj. ilustracyjne. Pomoc humanitarna zmierza do Kuby, wyspa mierzy się z kryzysem
Świat

Kryzys na Kubie, Chiny ślą pomoc w ryżu. ONZ ostrzega przed katastrofą

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Meksykańskie władze poinformowały, że podjęły kontakt z ośrodkami koordynacji ratownictwa morskiego oraz dyplomatami wszystkich krajów, których obywatele znajdowali się na pokładach łodzi.

Brak kontaktu ze statkami z pomocą humanitarną. Miały dopłynąć do Hawany we wtorek

Rzecznik operacji humanitarnej Nuestra America, w ramach której zorganizowany został rejs, poinformował w rozmowie z agencją Reutera, że obie załogi składają się z doświadczonych żeglarzy, a łodzie zaopatrzone były w systemy bezpieczeństwa i sprzęt sygnalizacyjny.

Tymczasem, choć zgodnie z planem łodzie miały przybyć do Hawany najpóźniej we wtorek lub środę, wciąż nie ma z nimi żadnego kontaktu. Władze Meksyku zorganizowały akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowano m.in. wojskowe samoloty.

Zobacz również:

Kuba walczy z kryzysem energetycznym i problemami w służbie zdrowia
Świat

Walczą z kryzysem energetycznym. Na zabiegi czeka ponad 120 tys. osób

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

Marynarka wojskowa kraju poinformowała, że wykorzysta wszystkie dostępne zasoby, by odnaleźć zaginione załogi i zapewnić im bezpieczeństwo. Kubański rząd nie wydał dotąd oświadczenia w sprawie.

Organizacje humanitarne wspierają Kubę po amerykańskich sankcjach

Wspomniana operacja humanitarna nie jest pierwszą zorganizowaną w ostatnim czasie przez Nuestra America wobec Kuby. Na początku tygodnia na wyspę dotarł statek przewożący 14 ton materiałów mających wspomóc znajdujący się w kryzysie kraj.

"Granma 2.0" dostarczyła panele solarne, mleko modyfikowane dla niemowląt, leki, żywność oraz rowery. Pomoc została oficjalnie doceniona przez kubański rząd.

Od stycznia wolontariusze i organizacje pozarządowe starają się odpowiedzieć na rosnące potrzeby zarządzanej przez komunistów wyspy, która znalazła się w ciężkim kryzysie po nałożeniu na nią embargo na ropę przez Stany Zjednoczone.

Zobacz również:

Prezydent Brazylii Lula da Silva (z prawej) skrytykował Donalda Trumpa
Świat

Prezydent Brazylii skrytykował Trumpa. "To użycie siły i władzy"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj
Najnowsze