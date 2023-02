Naukowcy z kanadyjskich uniwersytetów Kolumbii Brytyjskiej i Victorii opublikowali wyniki swojego badania o konsekwencjach przebywania w miejscach, gdzie powietrze jest zanieczyszczone spalinami silników Diesla. Ustalenia opisali w czasopiśmie naukowym "Environmental Health".

"Ludzie mogą zastanowić się dwa razy, zanim następnym razem utkną w korku z opuszczonymi szybami" - zaznacza doktor Chris Carlsten, jeden z autorów badania.

W eksperymencie wzięło udział 25 osób w wieku od 19 do 49 lat. Przez 120 minut badani byli wystawieni na działanie powietrza zanieczyszczonego spalinami na poziomie podobnym do ulicznych korków. Przez 15 minut osoby te ćwiczyły z "niewielkim wysiłkiem" na rowerach stacjonarnych, by zwiększyć wdech.

Spaliny uszkadzają mózg. Spada liczba interakcji

Na początku i na końcu eksperymentu przeprowadzono badanie rezonansem magnetycznym, który pozwalał monitorować aktywność mózgu. Okazało się, że spaliny silników Diesla zmniejszą tzw. łączność funkcjonalną. To liczba interakcji między różnymi rejonami mózgu.

Naukowcy skupili się przede wszystkimi na badaniu tych, które odpowiadają za zadania pasywne, a nie takie, dla których skupiamy uwagę. Spaliny spowodowały gorsze wyniki pracy między innymi kory przedczołowej, płata ciemieniowego, kory skroniowej, czy formacji hipokampu.

Obszary te odpowiadają na przykład za przywoływanie wspomnień, wyobrażenia przyszłości oraz monitorowanie otoczenia.

Naukowcy: Rozważ zmianę trasy

"Zmieniona łączność funkcjonalna jest związana ze zmniejszoną wydajnością poznawczą i objawami depresji, dlatego niepokojące jest obserwowanie, jak zanieczyszczenie w ruchu drogowym zakłóca te same sieci" - zaznacza jedna z autorek eksperymentu. Z badania naukowców wynika, że długotrwałe narażenie na spaliny podczas codziennych dojazdów do pracy, np. związane z przebywaniem w korkach, zwiększa ryzyko dla zdrowia.

"Daily Mail" zauważa, że fakt, iż spaliny Diesla są niebezpieczne dla mózgu, nie jest nowym odkryciem. W 2008 roku naukowcy z Zuyd University w Holandii monitorowali 10 ochotników, którzy przez 30 minut byli narażeni na opary oleju napędowego. Zauważono, że mózg w tym czasie wykazywał reakcję stresową.

"Ważne jest, by upewnić się, że filtr powietrza w samochodzie jest w dobrym stanie, a jeśli poruszasz się na piechotę lub jeździsz rowerem po ruchliwej ulicy, rozważ zmianę trasy" - podkreśla doktor Carlsten.