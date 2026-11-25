W skrócie Dwaj libijscy żołnierze zmarli w wyniku obrażeń po ataku ukraińskich dronów morskich na rosyjską korwetę Merkury w porcie w Bengazi.

Libijska Armia Narodowa zapowiedziała odwet za atak na rosyjski okręt, deklarując, że odpowiedź nastąpi w odpowiednim miejscu i czasie.

Wołodymyr Zełenski potwierdził użycie siedmiu dronów morskich do zatopienia korwety oraz trafienia rosyjskiego statku handlowego MV Angara.

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Obaj żołnierze służyli w libijskiej marynarce wojennej i doznali obrażeń w wyniku ataku oraz następujących po nim eksplozji na zaatakowanym okręcie, otwiera się w nowym oknie - podał portal Al-Wasat.

Dowództwo Libijskiej Armii Narodowej (LNA) oświadczyło, że "ich krew nie została przelana na darmo", a odpowiedź nastąpi "w odpowiednim miejscu i czasie oraz przy użyciu odpowiednich środków".

Libia. Po ataku Ukrainy zmarli dwaj żołnierze

W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony morskie zaatakowały rosyjską korwetę rakietową "Merkury", która od kilku dni cumowała w porcie w Bengazi; w efekcie ataku okręt zatonął.

Ponadto niedaleko Bengazi drony morskie uderzyły w statek handlowy pływający pod banderą Malty, który, według władz Ukrainy, wchodził w skład rosyjskiej floty cieni i był używany do transportu broni.

Wołdymyr Zełenski nazwał operację "wzorowo przeprowadzoną w reakcji na rosyjską wojnę". Zdradził, że w uderzeniu wykorzystano siedem morskich dronów.

"Naszym drugim celem był rosyjski suchy frachtowiec MV Angara, którego wróg używał do przewozu broni. Został trafiony" - zakomunikował.

Oba ośrodki władzy w Libii potępiają Ukrainę po ataku na rosyjską korwetę

Libia jest pogrążona w kryzysie politycznym od obalenia i śmierci Muammara Kadafiego w 2011 r. Od 2014 r. kraj jest podzielony między rywalizujące ze sobą ośrodki władzy na wschodzie i zachodzie.

Uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Libii z siedzibą w Trypolisie potępił w poniedziałek ataki na rosyjską jednostkę w rejonie Bengazi, do przeprowadzenia których przyznała się Ukraina. Zażądał od Kijowa wyjaśnień.

Bengazi jest drugim co do wielkości miastem Libii i największym we wschodniej części kraju, kontrolowanej przez konkurencyjny wobec Trypolisu ośrodek władzy, wspierany przez LNA. Na czele LNA stoi gen. Chalifa Haftar, który utrzymuje bliskie relacje z Rosją.



