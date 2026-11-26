W skrócie Prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gahr Stoere nawiązali kontakt z Putinem, aby zapewnić go, że państwa te nie planują blokady Bałtyku w czasie pokoju.

Inicjatywa polityków była odpowiedzią na rosyjskie groźby użycia broni jądrowej w przypadku zablokowania bałtyckich portów lub rosyjskich tankowców z tzw. floty cieni.

Rosyjskie obawy przed blokadą nasiliły się po wypowiedziach wicepremiera Radosława Sikorskiego o ćwiczeniach NATO pod Królewcem oraz słowach szefa estońskiego MSZ o zamknięciu Zatoki Fińskiej.

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Gazeta zdradza szczegóły stojące za inicjatywą prezydenta Finlandii Alexandra Stubba i premiera Norwegii Jonasa Gahra Stoere, którzy skontaktowali się z Putinem za pośrednictwem nienazwanego przez "WSJ" oligarchy.

Choć ich rozmowa - krytykowana przez niektóre stolice w Europie - miała oficjalnie dotyczyć negocjacji o zakończeniu wojny w Ukrainie, głównym jej powodem miała być deeskalacja sytuacji na Bałtyku.

Rosja miała obawiać się blokady swoich bałtyckich portów oraz była sfrustrowana zatrzymywaniem rosyjskich tankowców z "floty cieni".

Jak już wcześniej podawała agencja Reutera, Kreml ostrzegł państwa NATO, że jeśli dojdzie do blokady, Rosja "prewencyjnie" użyje broni jądrowej. Stubb miał uznać, że oficjalne sygnały o tym, że nie ma zamiaru wprowadzenia blokady do Kremla nie docierają, wobec czego dążył do osobistej rozmowy z Putinem.

Ostatecznie Stoere i Stubb mieli powiedzieć rosyjskiemu przywódcy, że nie zamierzają wprowadzać blokady i będą postępować zgodnie z prawem.

Napięcia na Morzu Bałtyckim. Rosja groziła atakiem nuklearnym

Według cytowanych przez "WSJ" zachodnich urzędników rosyjskie obawy były związane m.in. z wypowiedziami wicepremiera Radosława Sikorskiego, który 11 września zasugerował, by NATO przeprowadziło przy Królewcu ćwiczenia tak agresywne, żeby Putin obawiał się ataku i musiał przerzucić wojska z Ukrainy.

Szef estońskiego MSZ Margus Tsahkna, mówił w Nowym Jorku, że Zatokę Fińską można zamknąć "w ciągu kilku godzin". Jak podawały później media, pod koniec października Pentagon miał ostrzec państwa bałtyckie, by stonowały retorykę.

"WSJ" pisze, że w reakcji na zatrzymania tankowców na Bałtyku, Rosja zaczęła eskortować je z pomocą okrętów wojennych. W kilku przypadkach doszło do spięć na morzu.

W jednym z incydentów, 14 października, rosyjski okręt wystrzelił flary sygnałowe w stronę duńskiego śmigłowca wojskowego. 18 października dwa rosyjskie okręty nie dopuściły duńskiej i niemieckiej straży przybrzeżnej do tankowca z awarią silnika przy Bornholmie.



