W skrócie W dzielnicy Chatsworth w Los Angeles doszło do zderzenia autobusu z samochodem, w wyniku którego zginęły trzy osoby, a sześć zostało rannych.

Niedaleko miejsca pierwszego wypadku rozbił się śmigłowiec telewizyjny, powodując śmierć trzech osób, w tym przechodnia.

Amerykańskie służby rozpoczęły śledztwo w sprawie obu tragedii, a przyczynę katastrofy śmigłowca badają odpowiednie organy.

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Dramat rozegrał się we wtorek wieczorem w Chatsworth - podmiejskiej dzielnicy Los Angeles w dolinie San Fernando. Do pierwszego zdarzenia z udziałem autobusu doszło kilka minut po godz. 17. W pojazd zastępczy linii metra uderzył samochód osobowy.

Według "Los Angeles Times" zginęły trzy osoby, a co najmniej sześć zostało rannych i przewiezionych do szpitala. Stacja KTLA relacjonowała z kolei, że miejski zespół poszukiwawczo-ratowniczy musiał wyciągać ludzi z autobusu, a jedną także spod pojazdu.

Śmigłowiec runął między budynkami. Dwie tragedie w okolicy Los Angeles

Na miejsce przybyli liczni reporterzy, aby zrelacjonować akcję służb. Stacja NBC Los Angeles poderwała też swój śmigłowiec. Tuż przed godz. 19 maszyna runęła między dwoma budynkami komercyjnymi, nieco ponad dwa kilometry od miejsca wypadku samochodowego.

Jak przekazała straż pożarna Los Angeles, helikopter spadł na kontenery transportowe i kilka samochodów zaparkowanych w tej okolicy, w wyniku czego wybuchł pożar. Zginęły trzy osoby, w tym dwóch członków załogi śmigłowca, a jedna osoba została ranna.

- Wiedzieliśmy, że to śmigłowiec telewizyjny, wiedzieliśmy, że straciliśmy kontakt z naszymi ludźmi tam na zewnątrz. (...) Poświęcimy kilka minut, by to przemyśleć, przetrawić i zebrać się - mówiła prowadząca wieczorne wydanie stacji Colleen Williams.

Amerykańskie służby wszczęły śledztwo po tragedii

NBC LA informuje, że wypadek autobusowy relacjonowało z powietrza wiele stacji. Nie wiadomo, co było przyczyną rozbicia się śmigłowca. Federalna Administracja Lotnictwa i Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu USA mają prowadzić śledztwo w tej sprawie.

"Jestem całkowicie zrozpaczony stratą ludzi w Chatsworth dzisiejszej nocy. Moje serce jest z rodzinami i bliskimi tych, których straciliśmy w tragicznym wypadku autobusu i katastrofie helikoptera" - napisała na platformie X burmistrz Los Angeles Karen Bass.

Źródła: "Los Angeles Times", NBC Los Angeles, KTLA



