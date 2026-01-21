Dwa razy prosił, żeby zatrzymali pociągi. Nagranie z katastrofy w Hiszpanii

- Powiedzcie im, że to wykolejenie - mówi maszynista pociągu do operatora centrum dowodzenia Adif chwilę po katastrofie kolejowej w Adamuz. Później dzwoni jeszcze raz. Błaga, aby zatrzymano wszystkie składy jadące w tym kierunku. - Nic nie nadjeżdża - zapewnia operator. Na miejscu służby zastają jednak dwa zderzone ze sobą pociągi.

Ratownicy w jasnych kamizelkach i czerwonych uniformach pracują przy wykolejonym wagonie pociągu, który leży na boku wśród zniszczonych torów i gruzu. W tle widoczni są kolejni członkowie służb interwencyjnych oraz rozciągająca się linia kolejowa.
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Ujawniono rozmowę maszynistyRocio Ruz/Europa PressGetty Images

  • Pociąg Iryo wykoleił się w niedzielę w Kordobie i zderzył z jadącym z naprzeciwka pociągiem Alvia.
  • Według danych służb katastrofa spowodowała śmierć 42 osób oraz 123 zostały ranne, prace ratunkowe wciąż trwają.
  • Nagranie rozmowy maszynisty z operatorem centrum dowodzenia ujawnia niejasności i chaos komunikacyjny bezpośrednio po wypadku.
Pociąg Iryo, który wykoleił się w niedzielę w Kordobie na południu Hiszpanii, zderzył się z jadącym z naprzeciwka składem Alvia. Początkowo media podawały, że między jednym a drugim zdarzeniem upłynęło 20 sekund. Minister transportu Oscar Puente sprostował natomiast, że mowa o co najwyżej dziewięciu sekundach.

Jak podaje serwis RTVE, do tej pory wiadomo o 42 ofiarach śmiertelnych i 123 rannych po katastrofie. Służby kontynuują prace zmierzające do usunięcia powalonych wagonów, pod którymi mogą być ciała innych osób.

Nagranie rozmowy maszynisty z centrum dowodzenia koleją

W środę portal Cordopolis ujawnił zapis rozmowy z kabiny maszynisty wykolejonego pociągu. Mężczyzna chwilę po wypadku, prawdopodobnie jeszcze nieświadomy kontaktu z inną lokomotywą, zadzwonił do centrum przewoźnika Adif w Estacion de Atocha.

Maszynista miał najpierw zgłosić "szarpnięcie" na wysokości Adamuz. Nie wiadomo, czy uczucie było spowodowane ubytkiem w torze, zderzeniem z pociągiem czy jeszcze innymi problemami na trasie.

W odpowiedzi słyszy, że ma opuścić pantografy, które łączą pociąg z siecią trakcyjną. - Nie da się ich obniżyć - odpiera. - Właściwie mam zablokowany pociąg - mówi, a w tle rozlega się alarm sygnalizujący zerwanie hamulca awaryjnego.

Cordopolis podaje, że mężczyzna mógł nie być świadomy, że zderzył się z innym pociągiem. Po rozeznaniu ponownie zadzwonił do centrum dowodzenia.

- Powiedz im, że to wykolejenie, wchodzę na sąsiednie tory - powtarza dwukrotnie. Następnie wskazuje, że będzie musiał sprawdzić stan prowadzonego przez niego składu. Prosi, aby centrum dowodzenia wydało nakaz zatrzymania wszystkich pociągów jadących w tym kierunku. - Wyślijcie też służby ratunkowe, strażaków, karetki! - krzyczy.

Operator Adif nie wspomniał wówczas o pociągu Alvia, który uczestniczył w wypadku. Zapewnił, że "nie nadjeżdżają żadne pociągi".

    Hiszpania. Minister wyjaśnia chaos komunikacyjny po katastrofie kolejowej

    Hiszpański minister transportu Oscar Puente wyjaśnił, że między dwoma zgłoszeniami maszynisty do centrum kontroli w Madrycie minęły 3-4 minuty.

    - Co więc mówi operator w centrum kontroli? Że nie ma pociągu, bo Alvia już przejechała, a wypadek już się wydarzył. Ponadto kierowca Iryo nawet nie widzi Alvii, ponieważ jest ona prawie kilometr dalej, a okolica jest całkowicie ciemna - tłumaczył minister, cytowany przez Diaro de Sevilla.

    Puento ujawnił, że pierwsze wagony Iryo, które nie wykoleiły się z torów, mają na sobie pewne tajemnicze ślady. Podobne ujawniono na kilku innych pociągach przejeżdżających wcześniej w miejscu wypadku.

    - Pytanie teraz brzmi, dlaczego te ślady powstały, co je spowodowało, czy coś było z torami, czy to sama ścieżka zaczynała się łamać. Na ten moment nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków - dodał.

    Źródła: Cordopolis, RTVE, Diario de Sevilla

