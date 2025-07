Obserwuje się też różnice w postrzeganiu wojny przez USA i sojuszników z NATO oraz wątpliwości co do dalszej obecności amerykańskich wojsk w Europie.

Eksperci z amerykańskich think tanków oceniają, że Donald Trump zmienił swoje podejście do wojny w Ukrainie i coraz bardziej popiera wsparcie dla Kijowa.

Michael O'Hanlon z Brookings Institution ocenił, że Trump w swojej polityce zagranicznej przykłada o wiele większą wagę do bezpieczeństwa i gospodarki, niż sądzili ci, którzy uważają go za izolacjonistę. Ekspert uznał, że w porównaniu do poprzedniej kadencji prezydenckiej Trump radzi sobie lepiej, jeśli chodzi o sojusze. Korzystniej ocenił też jego nastawienie względem Ukrainy. Gorzej idzie prezydentowi w kwestii handlu - według O'Hanlona polityka Trumpa w tym zakresie jest zbyt raptowna, konfrontacyjna i niestrategiczna.

Ekspert pozostał sceptyczny co do potencjalnej normalizacji stosunków amerykańsko-rosyjskich w najbliższej przyszłości. Bardziej prawdopodobny według niego scenariusz przewiduje, że rosnąca frustracja Trumpa popchnie administrację w stronę zwiększenia pomocy dla Kijowa i gorszych relacji z Moskwą.

Kochis wyraził też zaskoczenie podejściem administracji Trumpa do Chin, gdyż spodziewał się "bardziej jastrzębiego, konfrontacyjnego stanowiska". Ekspert uważa, że polityka Białego Domu w stosunku do Pekinu jest nieklarowna, a niektóre decyzje są niekonsekwentne.

Analitycy odnieśli się też do amerykańskiego uderzenia na irańskie obiekty nuklearne. Zdaniem O'Hanlona atak był "umiarkowanie skuteczny". Kochis też zauważył, że efekty nie są do końca jasne, ale wyraził przekonanie, że wsparcie Izraela i uderzenie na cele w Iranie to "sukces i powiew świeżości w porównaniu do podejścia administracji (poprzedniego prezydenta USA Joe) Bidena".