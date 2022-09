Dwa potężne, amerykańskie bombowce krążą nad Europą

Bombowce B-52 wystartowały z bazy Fairford w Wielkiej Brytanii. Przeleciały następnie nad Danią i Szwecją, a następnie doleciały do Estonii. Podczas gdy jedna z maszyn patroluje niebo nad tym krajem, druga porusza się po strefie powietrznej Litwy.

Jest to najprawdopodobniej kolejna misja bombowców USAF B-52 po ich przybyciu do Europy 18 sierpnia na kolejną rotację Bomber Task Force. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy mają one operować u boku sojuszników na całym kontynencie podczas podobnych misji.

Potężne maszyny przyleciały z Minot w Karolinie Północnej do bazy RAF w Fairford w Wielkiej Brytanii.

Samoloty USA w Europie

Amerykanie zwiększają siły lotnicze w Europie po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. W marcu samoloty F-16 z bazy lotniczej Aviano we Włoszech zostały rozmieszczone w Chorwacji i wzięły udział w ćwiczeniach z chorwackimi myśliwcami MiG-21. W czerwcu F-35 z bazy Vermont Air Gwardii Narodowej wylądowały w Macedonii Północnej, dokonały szybkiego tankowania i wymiany załogi.

W czerwcu amerykańskie bombowce B-52 z bazy lotniczej Barksdale w Los Angeles przeleciały nad Morzem Czarnym.

Były stosowane w wojnie wietnamskiej

B-52 to amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu. Oblatany w 1952 roku, stosowany bojowo między innymi w wojnie wietnamskiej i pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej.

Bombowiec ten jest w stanie przenieść 31 500 kg różnego rodzaju broni konwencjonalnej (bomby, miny, rakiety) oraz bomby jądrowe.