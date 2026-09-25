Dwa państwa ramię w ramię. Rosyjskie samoloty przechwycone

Michał Blus

Michał Blus

Fińskie i szwedzkie myśliwce zidentyfikowały i przechwyciły rosyjskie samoloty wojskowe nad Zatoką Fińską. To pierwsza taka wspólna akcja obu państw w rejonie Morza Bałtyckiego. "Operacja została przeprowadzona w ramach współpracy w celu monitorowania i zapewnienia integralności terytorialnej" - podały Szwedzkie Siły Powietrzne.

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Rosyjski szary myśliwiec z czerwoną gwiazdą na ogonie lecący nad chmurami nad Bałtykiem.
Szwecja i Finlandia przechwyciła rosyjskie myśliwce nad Morzem BałtyckimSzwedzkie Siły Powietrze.

W skrócie

  • Fińskie i szwedzkie myśliwce wspólnie zidentyfikowały i przechwyciły rosyjskie samoloty wojskowe nad Zatoką Fińską.
  • Działania te odbyły się w ramach współpracy na rzecz monitorowania i ochrony integralności terytorialnej obu państw.
  • Rosyjskie siły powietrzne składały się z samolotu transportowego Tu-134 oraz myśliwców MiG-31 i Su-30.
  • Fińskie i szwedzkie siły powietrzne koordynują działania z jednostkami NATO oraz innymi krajami nordyckimi w obszarze Morza Bałtyckiego.
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"Fińskie i szwedzkie myśliwce z systemu szybkiego reagowania (QRA) zostały wysłane w celu przechwycenia i zidentyfikowania rosyjskich samolotów wojskowych w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Zatoką Fińską" - przekazały Szwedzkie Siły Powietrzne w mediach społecznościowych. Akcję przeprowadzono w czwartek.

Jak zaznaczono, była to wspólna operacyjna misja identyfikacyjna w ramach programu FISE (Współpracy Obronnej Finlandii i Szwecji). który obejmuje monitorowanie i zapewnienie integralności terytorialnej.

Dowódca Szwedzkich Sił Powietrznych generał major Jonas Wikman zaznaczył, że była to pierwsza wspólna operacja w ramach tej współpracy. Przypomnijmy, oba kraje są nowymi członkami NATO.

Morze Bałtyckie. Przechwycono grupę rosyjskich samolotów

Szwedzkie i fińskie załogi wspólnie zidentyfikowały rosyjskie siły powietrzne, składające się z samolotu transportowego Tu-134, a także myśliwców MiG-31 i Su-30.

Szef operacji fińskich sił powietrznych pułkownik Vesa Mäntylä przekazał, że głębsza współpraca ze Szwecją rozpoczęła się w tym roku. - Umożliwia ona wspólne loty operacyjne identyfikacyjne oraz poleganie myśliwców na wezwanie na bazach w innych krajach - powiedział.

Fińskie i szwedzkie armie wspólnie zapewniają bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego, a także koordynują działania z jednostkami NATO monitorującymi przestrzeń powietrzną nad państwami bałtyckimi.

W ramach rozwoju nordyckich zdolności obronnych - we wspólnej misji NATO - uczestniczą także Norwedzy i Duńczycy.

Źródło: YLE, Aftonbladet

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Marcin Czekaj
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