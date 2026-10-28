W skrócie W etiopskim internecie trwa kampania pod hasłem "Teraz albo nigdy", wzywająca do siłowego zdobycia dostępu do Morza Czerwonego i miasta portowego Assab w Erytrei.

Etiopski aktywista Jawar Mohammed przekonuje, że nadszedł czas na działania zbrojne, argumentując to przewagą militarną i technologiczną etiopskich sił zbrojnych.

Kampania zyskuje na popularności po tym, jak armia Etiopii odparła ofensywę rebeliantów w prowincji Tigray i przejęła kontrolę nad terenami przy granicy z Erytreą.

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Fala materiałów, które zachęcają do eskalacji konfliktu, pojawiła się w momencie dużych sukcesów armii Etiopii. Ta w ostatnich tygodniach odparła ofensywę popieranych przez Erytreę rebeliantów w północnej prowincji Tigray i przejęła kontrolę nad terenami sięgającymi bezpośrednio granicy między oboma państwami.

Etiopski premier Abiy Ahmed Ali wielokrotnie powtarzał, że zabezpieczenie bazy nad Morzem Czerwonym leży w żywotnym interesie jego kraju. Etiopia nie ma dostępu do tego akwenu od 1993, kiedy Erytrea zdobyła niepodległość. Dla wielu obywateli ostatnie sukcesy militarne to sygnał do zmiany tego stanu rzeczy.

Etiopia - Erytrea. Fala mobilizacji w mediach społecznościowych

W mediach społecznościowych z pełną mocą ruszyła kampania pod hasłem "Teraz albo nigdy", wzywająca do podjęcia zdecydowanych kroków, aby zdobyć dostęp do miasta portowego Assab. Duża część Etiopczyków traktuje tego typu portale jako główne źródło informacji, jako że w ich kraju praktycznie nie ma niezależnych tradycyjnych mediów.

- Dla Etiopii nadszedł czas na podjęcie działań zbrojnych w celu zapewnienia sobie dostępu do morza i wyeliminowania zagrożenia dla bezpieczeństwa ze strony reżimu erytrejskiego - przekonuje w rozmowie z AFP Jawar Mohammed, twórca kampanii.

Aktywista prowadzi prężnie działające media społecznościowe. Na Facebooku obserwuje go ponad 3,5 miliona użytkowników, na TikToku około 1,3 mln osób. Wiele z nich regularnie podaje dalej jego posty.

- Rząd Etiopii dysponuje obecnie przewagą militarną i technologiczną, a także wysoce zmotywowanymi siłami zbrojnymi, które są zdolne do realizacji strategicznego celu, jakim jest zapewnienie dostępu do morza - argumentuje influencer, dodając, że dalsze oczekiwanie oznaczałoby zmarnowanie niepowtarzalnej szansy.

"Pokojowe wysiłki zawiodły". Kampania "Teraz albo nigdy" w Etiopii

- Postrzegam siebie jako kogoś, kto stara się bronić narracji swojego kraju - stwierdził inny influencer, 25-letni Eliyas Kebede. Mężczyzna przyznaje, że chętnie zobaczyłby etiopskie wojska w stolicy Erytrei, Asmarze.

W swojej pracy chętnie wykorzystuje sztuczną inteligencję, przekonując, że dzięki niej może podnosić morale zwolenników ataku. Nie wszyscy internauci podzielają jednak jego wizję świata. - Torujesz drogę do masowych morderstw - zarzuca mu jeden z komentujących. Sam Kebede nie czuje się jednak "w ogóle" winny.

Yaya Beshir, inny znany twórca internetowy, obserwowany przez niemal milion osób, przyznaje, że wejście do Erytrei zachwiałoby regionalnym bezpieczeństwem. Nie obawia się jednak tego scenariusza. - Początkowo Etiopia stawiała na pokojowe rozwiązanie, ale gdy te wysiłki zawiodły, zwróciła się ku środkom militarnym - tłumaczy.

Kjetil Tronvoll, specjalista ds. Rogu Afryki w Oslo New University College w rozmowie z AFP przekonuje, że internetowa kampania nie przesądzi o decyzji rządu. - Może jednak zjednoczyć diasporę i społeczności lokalne wokół potrzeby zmiany reżimu w Erytrei - dodaje.

Źródło: AFP