Podczas zamkniętych spotkań wiceprezydent Vance miał wielokrotnie wyrażać obawy, że Departament Obrony bagatelizuje skalę zużycia amunicji.

Kluczowym problemem jest fakt, że te systemy uzbrojenia, które są obecnie masowo wykorzystywane w operacjach przeciwko Teheranowi, stanowią fundament strategii odstraszania wobec Chin, Rosji i Korei Północnej.

Konflikt z Iranem ma zdaniem J.D. Vance'a drenować zapasy rakiet przechwytujących, które będą niezbędne do ochrony Tajwanu. Problemy pojawiają się także w broni szturmowej, której masowe wykorzystanie może wpływać na gotowość USA do reagowania na ewentualną eskalację konfliktów w innych miejscach na świecie.

USA. Dwa obozy w gabinecie wojennym Trumpa

Zdaniem dziennikarzy The Atlantic, władze Białego Domu podzieliły się na dwa obozy: optymistów i sceptyków.

Optymistami dowodzi sekretarz wojny Pete Hegseth oraz przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Dan Kaine. Obaj publicznie zapewniają, że zapasy są wystarczające, a operacje przeciwko siłom irańskim kończą się sukcesem.

Po drugiej stronie jest strona sceptyków pod wodzą J.D. Vance'a, który uważa, że optymizm Pentagonu jest fasadowy i ma na celu ukrycie logistycznego kryzysu przed opinią publiczną i samym prezydentem.

Pentagon kategorycznie zaprzecza zatajaniu informacji, jednak dyskusja o "zdrowych różnicach zdań" w Białym Domu sugeruje, że napięcie jest realne i paraliżuje procesy decyzyjne.

"Gość Wydarzeń". Co dalej z pieniędzmi z SAFE? Sobkowiak-Czarnecka tłumaczy Polsat News