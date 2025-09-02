Wielodniowe ulewy doprowadziły do potężnych powodzi i osuwisk w południowej Azji. Szczególnie mocno ucierpiał w ostatnim czasie górzysty indyjski stan Himachal Pradesh.

Przez drogi nie da się przejechać, w domach nie ma prądu

Wiele miejsc w stanie Himachal Pradesh jest niedostępnych. Zamknięto 1311 dróg, w tym sześć autostrad. W wielu miejscach ze zboczy osuwały się tony błota i kamieni, zasypując drogi. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania domów osuwających się po osłabionych przez wodę zboczach gór:

Lawiny wywołują intensywne deszcze, trwające wiele dni i charakterystyczne dla trwającej obecnie pory deszczowej. W nocy z poniedziałku na wtorek w miejscowości Naina Devi spadło 198,2 litrów wody na metr kwadratowy.

Sparaliżowany jest nie tylko transport w większości stanu Himachal Pradesh. Schodzące lawiny niszczą tamtejszą infrastrukturę energetyczną. Według indyjskich mediów uszkodzonych zostało ponad 3200 transformatorów oraz 858 systemów doprowadzających wodę. Z tego powodu do setek wiosek nie dociera prąd i woda pitna.

Ze względów bezpieczeństwa zamknięto szkoły w wielu dystryktach. Nauczycielom polecono poprowadzenie zajęć zdalnie.

W osuwiskach zginęły co najmniej trzy osoby. Łącznie w porze deszczowej w stanie Himachal Pradesh z powodu różnych zjawisk życie straciło 327 osób.

Równie ciężka sytuacja panuje w sąsiadującym z Indiami Pakistanem. Tam ulewne deszcze przyniosły niszczycielskie powodzie, a nie pomogło spuszczanie nadmiaru wody z Indii.

Masy wody płyną do Pakistanu

W poniedziałek alert powodziowy ogłoszono w sąsiadującym z Indiami stanie Pendżab. Przyczyną jest spuszczanie nadmiaru wód opadowych z wyżej położonych terenów w Indiach, które same walczą z zagrożeniem powodziowym. W najbliższym czasie poziom wody na rzekach Pendżabu ma wzrosnąć.

Miejscowa minister ds. informacji Azma Bokhari powiedziała w poniedziałek, że przez kolejne 48 godzin zagrożonych zalaniem będzie wiele tamtejszych miast. Zapewniła jednocześnie, lokalne władze rozmieszczają zespoły ratunkowe i funkcjonariuszy służby cywilnej w zagrożonych regionach.

Pakistan od tygodni walczy z powodziami. W połowie sierpnia w samej prowincji Chajber Pasztunchwa zginęło z tego powodu kilkaset osób. Ponieważ ulewy cały czas trwają, może dochodzić do kolejnych podtopień.

Zalane ulice Peszawaru w Pakistanie 30 sierpnia. Obecnie duże zagrożenie powodziowe obowiązuje w sąsiadującym z Indiami Pendżabie Hussain Ali/Anadolu Getty Images

Z powodu powodzi w ostatnich tygodniach trzeba było ewakuować ponad 900 tys. osób oraz ponad 600 tys. zwierząt. Łącznie kataklizm odczuło w różnym stopniu ponad 2,4 mln mieszkańców Pakistanu - informują tamtejsze media.

Ci, którzy musieli opuścić swoje domy, schronienie znaleźli w 390 obozach i miastach namiotowych.

Z powodu zagrożenia powodzią we wtorek zamknięto co najmniej 94 szkoły w miastach Sahiwal i Chichawatni. Do szkół nie mogło pójść około 23 tys. uczniów.

Źródło: Amarujala.com, Dawn.com

