- Wydaje mi się, że cynizm i bezczelność niektórych struktur europejskich jest nie do powstrzymania. Ci ludzie zdają się być opętani Ukrainą i uważają, że to ich sposób na utrzymanie władzy. Ukraina to kraj w stanie wojny, bez jasno określonego terytorium, który nie jest w stanie się sam finansować - stwierdził chorwacki przywódca Zoran Milanović.