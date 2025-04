- Pakistan dysponuje wiarygodnymi informacjami wywiadowczymi, że Indie zamierzają przeprowadzić atak militarny w ciągu najbliższych 24 do 36 godzin , wykorzystując incydent w Pahalgam (miasto w Kaszmirze, gdzie doszło do ataku - red.) jako fałszywy pretekst - oświadczył Tarar.

Do ataku w Kaszmirze początkowo przyznała się mało znana grupa o nazwie Resistance Front , rzekomo powiązana z Lashkar-e-Taiba, pakistańską grupą bojowników. Następnie organizacja wydała oświadczenie, w którym zaprzeczyła, by miała jakikolwiek związek ze strzelaniną.

W ubiegłym tygodniu Indie informowały, że przeprowadziły "szeroko zakrojone przeszukania" w Kaszmirze oraz zatrzymały i przesłuchały ponad 1,5 tys. osób . Od tego czasu ujęto więcej osób, ale dokładnych liczb nie ujawniono - zauważa BBC. Indyjskie służby zniszczyły też domy co najmniej 10 domniemanych sprawców ataku.

Następnie indyjska policja podała nazwiska trzech z czterech podejrzanych - dwaj to obywatele Pakistanu, jeden to mieszkaniec Kaszmiru, z kolei informacji o czwartym mężczyźnie nie podano.

We wtorek armia Indii informowała, że wzdłuż linii kontroli - faktycznej granicy z Kaszmirem, silnie ufortyfikowanej strefy wysokogórskich posterunków w Himalajach - wielokrotnie dochodziło do wymiany ognia z wojskami pakistańskimi.

Wojsko Pakistanu nie potwierdziło tych doniesień, ale państwowe media w Islamabadzie podawały, że zestrzelono indyjskiego drona , nazywając to naruszeniem pakistańskiej przestrzeni powietrznej .

Wydarzenia w Kaszmirze wywołały powszechne oburzenie w Indiach, a premier Narendra Modioświadczył publicznie, że kraj będzie ścigał sprawców "do końca świata" , a ci, którzy zaplanowali i przeprowadzili atak "zostaną ukarani tak, jak nawet sobie nie wyobrażają".

Pahalgam to centrum turystyczne w administrowanej przez Indie części Kaszmiru. W mieście 22 kwietnia zginęło 26 osób. Był to największy atak na ludność cywilną od lat. Zarówno Nowe Delhi, jak i Islamabad roszczą sobie prawa do tego regionu i stoczyły o niego dwie wojny.