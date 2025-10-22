W skrócie Na autostradzie Kampala - Gulu w Ugandzie doszło do tragicznego wypadku z udziałem czterech pojazdów, w którym zginęło 46 osób, a dziesiątki zostało rannych.

Wypadek był skutkiem niebezpiecznych manewrów wyprzedzania, czego skutkiem była czołowa kolizja dwóch autobusów i reakcja łańcuchowa obejmująca także ciężarówkę i SUV-a.

Lokalne władze i policja apelują o większą ostrożność oraz wprowadzenie dodatkowych ograniczeń prędkości na jednej z najniebezpieczniejszych tras w kraju.

W tragicznym zdarzeniu drogowym, do którego doszło w środę około godziny 0:15 czasu lokalnego w wiosce Kitaleba, w dystrykcie Kiryandongo w Ugandzie zginęło 46 osób, a dziesiątki zostało rannych.

W pierwszym komunikacie lokalna policja podała, że nie żyje 63 osób. Jednak, jak skorygowano w późniejszym oświadczeniu, "w chwili wypadku kilka ofiar było nieprzytomnych, a niektóre mogły zostać omyłkowo uwzględnione we wstępnej liczbie ofiar śmiertelnych".

Jak przekazał Daily Express Uganda, w wypadku uczestniczyły cztery pojazdy: dwa autobusy, samochód ciężarowy oraz osobowy SUV.

Tragiczny wypadek w Ugandzie. 46 osoby nie żyją po zderzeniu autobusów

Według policyjnego raportu, kierowca autobusu firmy Nile Star Coaches, jadącego z Kampali w kierunku Gulu, próbował wyprzedzić ciężarówkę Tata Lorry.

W tym samym momencie z naprzeciwka autobus firmy Planet Company również wykonywał manewr wyprzedzania samochodu marki Toyota Surf.

"Oba autobusy zderzyły się czołowo, po czym doszło do reakcji łańcuchowej. Kolejne pojazdy straciły kontrolę i przewróciły się" - opisuje Daily Monitor, powołując się na relacje służb.

"Kierowca Toyoty i kierowca ciężarówki stracili panowanie nad pojazdami, kilkakrotnie dachowali i wpadli w przepaść" - informuje tamtejsza policja

Jak podaje ugandyjski dziennik, "w wyniku katastrofy zginęli wszyscy pasażerowie jednego z autobusów, a wielu innych odniosło obrażenia".

Tragiczny wypadek w Ugandzie. "Niebezpieczna próba wyprzedzania"

Ugandyjska policja podała w komunikacie na platformie X, że śmierć poniosło 46 pasażerów, a wielu rannych przewieziono do szpitala Kiryandongo oraz innych pobliskich placówek medycznych. Ciała ofiar trafiły do szpitalnego prosektorium w celu identyfikacji.

"Wstępne dochodzenie wskazuje, że do tragedii doprowadziły niebezpieczne manewry wyprzedzania" - przekazał w komunikacie rzecznik policji SP Kananura Michael.

Funkcjonariusz zaapelował do kierowców o "maksymalną ostrożność" i przypomniał, że brawurowe wyprzedzanie należy do najczęstszych przyczyn śmiertelnych wypadków na ugandyjskich drogach.

Policja złożyła kondolencje rodzinom ofiar i zapowiedziała kontynuowanie dochodzenia w celu ustalenia pełnych okoliczności tragedii.

Uganda. Autostrada Kampala - Gulu, czyli jedna z najniebezpieczniejszych tras w kraju

Według NTV Uganda, odcinek autostrady łączący Kampalę z Gulu należy do najbardziej niebezpiecznych w całym kraju.

Dochodzi tam do licznych wypadków, w których giną dziesiątki osób rocznie. Lokalne władze apelują o wprowadzenie dodatkowych ograniczeń prędkości i częstsze kontrole drogowe.

Źródła: NTV Uganda, Daily Monitor, Daily Express Uganda

