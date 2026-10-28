Duże zwierzęta na tropikalnej wyspie. Mogła je przynieść fala powodziowa

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Nie wiadomo, jakim udało im się przetrwać w wodzie pełnej krokodyli i rekinów, ale wygląda na to, że ta sztuka im się udała. Na niewielkiej australijskiej wyspie turyści natknęli się na krowy, które najpewniej kilka miesięcy wcześniej przyniosła tam powódź. Teraz lokalne władze szukają właścicieli zwierząt. Przetransportowanie ich z powrotem na stały ląd może się okazać bardzo trudne.

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Wyspa Snapper nieopodal wschodniego wybrzeża Australii. Turyści natknęli tam na dwie krowy rasy Brahman
Wyspa Snapper przy wschodnim wybrzeżu Australii. Tutaj turyści natknęli się na dwie krowy, które prawdopodobnie przyniosła tu powódź (zdjęcie ilustracyjne)Robert Linsdell/Wikimedia Commons/oporty/123rfmateriał zewnętrzny

Niewielka wyspa Snapper znajduje się około 3 kilometry od ujścia rzeki Daintree na wschodnim wybrzeżu Australii w stanie Queensland. To popularny cel turystycznych wypraw biwakowych, skrawek lądu odwiedzany między innymi przez wędkarzy i obserwatorów ptaków. Niedawno turyści natknęli się tam na dwa znacznie większe zwierzęta.

Zaskakujące spotkanie u wybrzeży Australii. Zwierzęta ze znacznikami

W piątek, w trakcie rodzinnego wypadu wypoczywający na wyspie Australijczycy wśród zarośli wypatrzyli dwie krowy rasy Brahman.

"Byliśmy w szoku" - opowiedziała serwisowi ABC turystka Jayne Miller. Kobieta sądzi, że zwierzęta mogły dostać się na wyspę kilka miesięcy temu, kiedy przez region przetaczały się intensywne powodzie.

Możliwe, że jedna z fal powodziowych w marcu porwała krowy z hodowli i wyniosła na morze. Zrządzeniem losu udało im się dopłynąć do wysepki.

Kobieta napoiła napotkane krowy wodą, którą miała przy sobie, przed wyjazdem z wyspy zostawiła im również trochę zapasów jedzenia. Zauważyła, że zwierzęta miały przypięte do uszu znaczniki, jednak nie była w stanie określić, jakie dokładnie.

O obecności bydła na tej niewielkiej, liczącej nieco ponad pół kilometr kwadratowego wyspie, turyści poinformowali lokalne służby leśne. Nie wiadomo jednak, czy i ewentualnie kiedy krowy wrócą na stały ląd.

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Krowy na wyspie. Wokół rekiny i krokodyle

Bydło rasy Brahman wywodzi się z Indii. Znane jest ze swojej wytrzymałości i odporności na ciężkie warunki klimatyczne, więc hodowane jest na wielu kontynentach, również tam, gdzie zwierzęta innych gatunków by nie przetrwały. Ich obecność w Australii nie jest więc niczym dziwnym.

Jednak fakt, że udało im się przetrwać powódź, a do tego jeszcze pokonać wody zamieszkane przez najgroźniejsze drapieżniki Australii, budzi zdumienie. W tej części kraju żyje wiele krokodyli różańcowych - najagresywniejszego gatunku tych gadów; w przybrzeżnych wodach pływają też najgroźniejsze gatunki rekinów, w tym żarłacze białe, tygrysie czy tępogłowe.

Niewielka, zielona wyspa otoczona granatową taflą morza na tle błękitnego nieba z lekkimi, białymi chmurami.
Australijska wyspa Snapper w stanie QueenslandRobert LinsdellWikimedia Commons

Mimo wszystko krowy dotarły na ląd i według świadków radzą tam sobie całkiem dobrze: "One dość skutecznie się odżywiają i poją - na szczęście w tym roku dużo padało, więc jest [tam] dużo wody i trawy" - dodała Miller.

Poinformowany wydział leśnictwa stanu Queensland próbuje dotrzeć do właścicieli zwierząt. Jeszcze nie wiadomo, czy i ewentualnie kiedy krowy zostaną odtransportowane na stały ląd. Kobieta, która się na nie natknęła, sądzi że potrzebna będzie do tego jakaś barka, ale jak dotąd nie wiadomo o żadnych staraniach w tej kwestii.

Choć słynące z wytrzymałości krowy tej rasy wciąż narażone są na ryzyko, jeśli zostaną na wyspie dłużej. Zagrożeniem są nie tylko krokodyle czy rekiny, ale też możliwe okresy suszy, co grozi niedoborem wody i pokarmu.

Źródło: ABC

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