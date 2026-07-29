W skrócie Paweł Durow został oskarżony w Rosji o współudział w terroryzmie w związku z wykorzystywaniem Telegrama przez ukraiński wywiad do rekrutacji agentów.

Rosyjskie służby twierdzą, że z powodu braku odpowiedniej moderacji na Telegramie dochodziło do werbowania młodzieży do aktów dywersji i przestępstw przy użyciu czatbota Daivinchik.

Za Durowem wystawiono międzynarodowy list gończy, a według cytowanego adwokata może zostać zaocznie aresztowany i grozi mu w Rosji kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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Rosyjski miliarder Paweł Durow, współzałożyciel m.in. komunikatora Telegram i serwisu społecznościowego VKontakte, został oskarżony o współudział w terroryzmie - podała prokremlowska agencja TASS. Rosyjskie służby potwierdziły, że uruchomiona została procedura wystawienia za Durowem międzynarodowego listu gończego.

Federalna Służba Bezpieczeństwa uznała, że miliarder poprzez zaniechania w moderacji na Telegramie jest współwinny procesowi werbunku młodych Rosjan do aktów dywersji za pośrednictwem czatbotów działających na Telegramie.

- Przestępczy proceder polegał na nawiązywaniu kontaktu z młodymi ludźmi w imieniu dziewcząt. Następnie przesyłano im linki phishingowe służące do włamywania się na konta, z prośbą o przesłanie lokalizacji miejsca zamieszkania, miejsc publicznych i innych obiektów. Następnie z młodzieńcami kontaktowały się ukraińskie służby specjalne - powiedziała Swietłana Pietrenko, rzecznik Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej.

Rosja. Paweł Durow oskarżony o terroryzm

Według rzecznik Telegram w ciągu ostatnich dwóch lat wielokrotnie był wykorzystywany do werbunku młodych dywersantów, którzy następnie dokonywali podpaleń pojazdów, budynków administracyjnych czy stacji paliw.

- Komitet Śledczy prowadzi szereg spraw karnych dotyczących wciągania obywateli Rosji w przeprowadzanie dywersji i zamachów terrorystycznych. Ustalono, że ukraińskie służby specjalne wykorzystywały w tym celu czatbota "Daivinchik" w komunikatorze Telegram - powiedziała Pietrenko

- We współpracy z FSB i MSW Rosji, w Moskwie, Petersburgu, obwodach nowosybirskim, rostowskim, saratowskim i kilku innych regionach zatrzymano 19 młodych ludzi w wieku od 14 do 18 lat. Wszyscy oni zostali wciągnięci w popełnianie przestępstw za pośrednictwem wspomnianego serwisu - przekazał rzecznik.

FSB: Ukraiński wywiad werbował dywersantów na Telegramie

Wina Pawła Durowa ma według rosyjskich służb polegać na tym, że nie przedsięwziął on wystarczających środków, by wyeliminować proceder werbunku ze swojego komunikatora.

Cytowany przez TASS adwokat Władimir Żerebenkow przekazał, że rosyjski miliarder może zostać zaocznie aresztowany, co otworzy rosyjskiemu wymiarowi sprawiedliwości drogę do uruchomienia procedury ekstradycyjnej.

- Jeśli zostanie uznany za winnego, Paweł Durow może zostać skazany w Rosji na karę dożywotniego pozbawienia wolności - powiedział Żerebenkow.

W 2024 r. w związku z podobnymi zarzutami Durow został aresztowany we Francji. Wówczas w obronie miliardera stanęli m.in. Elon Musk, Robert F. Kennedy Jr., Edward Snowden i Maria Zacharowa czy Dmitrij Pieskow.

Źródło: TASS





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