Około 8 złotych za litr - tyle w Polsce zapłacimy za litr paliwa. Może być jeszcze gorzej - eksperci nie wykluczają, że niedługo przekroczymy "magiczny" próg 10 zł.

Analitycy prognozują, że przyszły tydzień nie przyniesie już tak gwałtownych podwyżek. Spodziewają się dalszego wzrostu cen, choć w mniejszej skali. Jak przypominają, ropa nadal kosztuje ponad 120 dol. za baryłkę.

Historyczna cena benzyny w USA

Z rosnącymi cenami paliw zmaga się nie tylko nasz kraj, ale również Europa i świat. Średnia cena galona benzyny w USA po raz pierwszy przekroczyła poziom pięciu dolarów - podało w sobotę American Automobile Association (AAA).

Reklama

W ciągu roku indeks cen benzyny wzrósł o niemal 50 proc. Stanowi on jeden z głównych czynników wpływających na inflację - najwyższą od ponad czterech dekad.

Wpis byłej ambasador hitem sieci

Do sprawy na Twitterze odniosła się Carla Sands, była ambasadorka USA w Danii.

"Widziałam to już wcześniej. W Danii ludzi z klasy średniej nie stać na posiadanie auta. Muszą jeździć rowerami. Mój kierowca z ambasady używał go, by dotrzeć do pracy - podróżował godzinę w śniegu. Tego Joe Biden chce dla Amerykanów" - napisała Sands, którą na stanowisko ambasadorki nominował republikański prezydent Donald Trump.

Jej wpis stał się hitem w mediach społecznościowych. Użytkownicy krytykują kobietę, podkreślając "polityczne nadanie stanowiska". Wytknięto jej nieznajomość duńskiej kultury i zwyczajów. Rowery są w tym kraju popularne od lat i nie mają związku z rosnącymi cenami paliw. Mieszkańcy - szczególnie dużych miast - wybierają je ze względu na łatwość przemieszczania się, uniknięcie korków i ekologię.

"Żyję nieopodal Kopenhagi. Rower to moja decyzja. To, co piszesz, jest dalekie od prawdy. Manipulujesz wyborcami. Przestań używać mojego państwa do szerzenia swoich kłamstw" - zaapelował jeden z użytkowników Twittera.

Dlaczego benzyna w Polsce jest taka droga? Czynniki, które składają się na cenę benzyny

Za Pb 95, którym najczęściej tankujemy w naszym kraju samochody osobowe, płacimy niewiele poniżej 8 złotych za litr. Dlaczego benzyna jest taka droga?

Czynniki, które składają się na aktualną cenę benzyny Pb 95 to:

Cena hurtowa w rafinerii, która stanowi 72,3 % ceny paliwa

Opłata akcyzowa, która stanowi 17,5 % ceny paliwa

Opłata paliwowa, która stanowi 1,9 % ceny paliwa

Opłata emisyjna, która stanowi 1 % ceny paliwa

Podatek VAT, który stanowi 7,3 % ceny paliwa

Więcej o rosnących cenach paliw przeczytasz tutaj .