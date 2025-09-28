Duńczycy nie mieli wyjścia. Po incydentach wprowadzili nadzwyczajne środki
Dania wprowadzi czasowy zakaz cywilnych lotów dronami w całym kraju - poinformowało w niedzielnym komunikacie duńskie Ministerstwo Transportu. Celem operacji jest zapewnienie bezpieczeństwa na środowym szczycie UE w Kopenhadze.
W skrócie
- Dania ogłasza tymczasowy zakaz cywilnych lotów dronami na całym terytorium, aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas szczytu UE.
- Zakaz obowiązuje od poniedziałku do piątku i nie dotyczy lotów wojskowych, policyjnych i sytuacji kryzysowych.
- Decyzja jest reakcją na ostatnie incydenty z udziałem nieznanych dronów w pobliżu obiektów wojskowych.
Zakaz będzie obowiązywać od poniedziałku do piątku.
"W związku z niedawnymi incydentami z dronami, minister transportu Thomas Danielsen, w porozumieniu z ministrem obrony i ministrem sprawiedliwości, podjął decyzję o skorzystaniu z opcji przewidzianej w ustawie o lotnictwie, aby zamknąć duńską przestrzeń powietrzną dla wszystkich cywilnych lotów dronów w tym tygodniu" - napisano w oświadczeniu resortu transportu.
Dania. Wprowadzono zakaz cywilnych lotów dronami
"Nie możemy pozwolić, aby zagraniczne drony powodowały niepewność i dezorganizację w społeczeństwie, czego doświadczyliśmy ostatnio. Dania będzie gościć w przyszłym tygodniu przywódców UE. Musimy dlatego szczególnie skupić się na bezpieczeństwie" - wyjaśnił minister Danielsen, cytowany na stronie swojego resortu.
Naruszenie zakazu może skutkować grzywną lub karą pozbawienia wolności do dwóch lat.
Zakaz nie obejmuje lotów dronów wojskowych, lotnictwa państwowego wykorzystującego drony, w tym operacji dronów policyjnych i w sytuacjach kryzysowych, a także operacji dronów w sytuacjach kryzysowych na obszarach miejskich i regionalnych oraz w służbie zdrowia.
Seria incydentów w Danii. "Niezidentyfikowane drony"
W ostatnich dniach w Danii doszło do kilku przypadków naruszeń przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane drony.
Siły zbrojne Danii poinformowały w niedzielę o pojawieniu się bezzałogowców drugi dzień z rzędu w pobliżu obiektów wojskowych.
Szefowa duńskiego rządu Mette Frederiksen nazwała wcześniej incydenty "atakami hybrydowymi".