W skrócie Dania ogłasza tymczasowy zakaz cywilnych lotów dronami na całym terytorium, aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas szczytu UE.

Zakaz obowiązuje od poniedziałku do piątku i nie dotyczy lotów wojskowych, policyjnych i sytuacji kryzysowych.

Decyzja jest reakcją na ostatnie incydenty z udziałem nieznanych dronów w pobliżu obiektów wojskowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zakaz będzie obowiązywać od poniedziałku do piątku.

"W związku z niedawnymi incydentami z dronami, minister transportu Thomas Danielsen, w porozumieniu z ministrem obrony i ministrem sprawiedliwości, podjął decyzję o skorzystaniu z opcji przewidzianej w ustawie o lotnictwie, aby zamknąć duńską przestrzeń powietrzną dla wszystkich cywilnych lotów dronów w tym tygodniu" - napisano w oświadczeniu resortu transportu.

Dania. Wprowadzono zakaz cywilnych lotów dronami

"Nie możemy pozwolić, aby zagraniczne drony powodowały niepewność i dezorganizację w społeczeństwie, czego doświadczyliśmy ostatnio. Dania będzie gościć w przyszłym tygodniu przywódców UE. Musimy dlatego szczególnie skupić się na bezpieczeństwie" - wyjaśnił minister Danielsen, cytowany na stronie swojego resortu.

Naruszenie zakazu może skutkować grzywną lub karą pozbawienia wolności do dwóch lat.

Zakaz nie obejmuje lotów dronów wojskowych, lotnictwa państwowego wykorzystującego drony, w tym operacji dronów policyjnych i w sytuacjach kryzysowych, a także operacji dronów w sytuacjach kryzysowych na obszarach miejskich i regionalnych oraz w służbie zdrowia.

Seria incydentów w Danii. "Niezidentyfikowane drony"

W ostatnich dniach w Danii doszło do kilku przypadków naruszeń przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane drony.

Siły zbrojne Danii poinformowały w niedzielę o pojawieniu się bezzałogowców drugi dzień z rzędu w pobliżu obiektów wojskowych.

Szefowa duńskiego rządu Mette Frederiksen nazwała wcześniej incydenty "atakami hybrydowymi".

"Polityczny WF": Rządzący wyhodują sobie "nową" Trzecią Drogę? INTERIA.PL